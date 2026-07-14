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Mundial 2026 Mundial 2026 -  14 de julio de 2026 - 13:30

VIDEO | EN VIVO Mundial 2026: partido Francia vs. España

Este martes, las selecciones de Francia y España se miden en el Estadio de Dallas, en las semifinales del Mundial 2026.

Partido de semifinales Francia vs. España.

Partido de semifinales Francia vs. España.

@fifaworldcup
Ana Canto
Por Ana Canto

Este martes, las selecciones de Francia y España se miden en el Estadio de Dallas, en las semifinales del Mundial 2026.

VIDEO | EN VIVO Mundial 2026: partido Francia vs. España

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