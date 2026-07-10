Mundial 2026: partido de cuarto de final para el sábado 11 de julio

La emoción del Mundial 2026 continúa este sábado 11 de julio con los últimos juegos de cuartos de final, una etapa en la que solo permanecen las selecciones que lograron superar las fases anteriores y que ahora buscarán un lugar entre las cuatro mejores del torneo.

Los siguientes en enfrentarse en estas instancias serán las selecciones de Noruega vs. Inglaterra, y mas tarde Argentina vs. Suiza, equipos que han mostrado un buen nivel, y buscan avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo.

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Mundial 2026: partidos de cuartos de final

Noruega vs Inglaterra 4:00 p.m. (RPC TV y Telemetro)

Argentina vs Suiza 8:00 p.m. (RPC TV y Telemetro)