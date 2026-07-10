Mundial 2026: partido de cuarto de final para el sábado 11 de julio

La emoción del Mundial 2026 continúa este sábado 11 de julio con los últimos juegos de cuartos de final, una etapa en la que solo permanecen las selecciones que lograron superar las fases anteriores y que ahora buscarán un lugar entre las cuatro mejores del torneo.
Puede seguir los partidos en vivo atreves de las pantallas de de RPC TV y Telemetro.
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Mundial 2026: partidos de cuartos de final
- Noruega vs Inglaterra 4:00 p.m. (RPC TV y Telemetro)
- Argentina vs Suiza 8:00 p.m. (RPC TV y Telemetro)