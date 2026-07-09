Mundial 2026: dónde seguir el partido Francia vs. Marruecos

El primer partido de los cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos se podrá seguir en vivo en Panamá a través de las frecuencias 90.0 FM y 106.3 FM de RPC Radio, a partir de las 3:00 p.m.
View this post on Instagram
El primer partido de los cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos se jugará este jueves en el Estadio de Boston.
El primer partido de los cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos se podrá seguir en vivo en Panamá a través de las frecuencias 90.0 FM y 106.3 FM de RPC Radio, a partir de las 3:00 p.m.
El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio de Boston, determinará cuál equipo clasificará a las semifinales del torneo. El rival del conjunto ganador saldrá del enfrentamiento entre España y Bélgica, programado para este viernes.