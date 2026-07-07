Noruega hace historia en este Mundial 2026 junto a Erling Halland

La selección de Noruega sigue escribiendo una página histórica en la Copa Mundial 2026 tras asegurar su clasificación a los cuartos de final, la mejor actuación del combinado europeo desde su primera participación en el torneo.

Con este resultado, Noruega supera el récord que mantenía desde el Mundial de Estados Unidos 1994, edición en la que alcanzó los octavos de final, que hasta ahora representaba su mejor desempeño en una Copa del Mundo.

La selección de Noruega también conquista a otras fenicada por su populares celebración del "remo vikingo", un festejo que rápidamente se volvió viral y que ha sido imitado por aficionados de distintas partes del mundo por su originalidad y por representar las raíces culturales.

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Haaland brilla con Noruega y pelea por la Bota de Oro del Mundial

Erling Haaland, delantero de la selección de Noruega y del Manchester City de la Premier League de Inglaterra, se ha convertido en la gran figura de su país durante el Mundial 2026. Con su característico estilo vikingo, el atacante no solo conquista a los aficionados con sus goles, sino también por su carisma y las celebraciones que protagoniza dentro y fuera del terreno de juego.

En lo deportivo, Haaland vive un gran momento al sumar 7 goles en la Copa Mundial 2026, ubicándose entre los máximos goleadores del torneo y peleando por la Bota de Oro, junto a figuras como Lionel Messi y Kylian Mbappé.

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La histórica participación de Noruega en el Mundial 2026

El avance a los cuartos de final confirma el crecimiento del equipo noruego en el escenario internacional, consolidando una generación de futbolistas que ha logrado llevar al país a una instancia inédita en la máxima cita del fútbol.

Ahora, Noruega buscará seguir ampliando su historia cuando dispute los cuartos de final ante la selección de Inglaterra, con la oportunidad de clasificarse por primera vez a unas semifinales mundialistas y mantenerse en la lucha por el título del Mundial 2026.

La última participación de la selección de Noruega en una Copa del Mundo fue en Francia 1998. Tras 28 años de ausencia, el conjunto noruego regresa a la máxima cita del fútbol, dejando una buena participación en esta edición.