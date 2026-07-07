Casos de gastroenteritis en Chiriquí: MINSA publica balance actualizado

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los casos de gastroenteritis, enfermedad caracterizada por vómito y diarrea, continúan mostrando una disminución significativa en la provincia de Chiriquí, de acuerdo con el más reciente informe epidemiológico.
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Comportamiento diario de los casos
El informe del Minsa detalla la evolución de los casos registrados durante los últimos días:
- Lunes 29 de junio: 495 casos.
- Martes 30 de junio: 807 casos.
- Miércoles 1 de julio: 609 casos.
- Jueves 2 de julio: 539 casos.
- Viernes 3 de julio: 366 casos.
- Sábado 4 de julio: 229 casos.
- Domingo 5 de julio: 208 casos.
- Lunes 6 de julio (1:00 p.m.): 94 casos.
En total, el acumulado asciende a 3,347 casos.
Minsa reitera las medidas de prevención
Aunque los casos han disminuido, el Ministerio de Salud exhortó a la población a mantener las medidas preventivas para evitar nuevos contagios.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
- Verificar que los alimentos sean preparados y conservados en condiciones higiénicas.
- Consumir agua potable o hervirla antes de ingerirla cuando no sea segura.
- Acudir al centro de salud más cercano si se presentan vómito, diarrea o signos de deshidratación.
- Mantener limpias y desinfectadas las superficies y áreas de uso común.
El Minsa indicó que continuará con la vigilancia epidemiológica y las acciones de control para reducir la propagación de la enfermedad y proteger la salud de la población.