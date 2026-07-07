Chiriquí Nacionales -  7 de julio de 2026 - 10:06

Casos de gastroenteritis en Chiriquí: MINSA publica balance actualizado

El Minsa informó que el acumulado asciende a 3,347 personas afectadas y las autoridades reiteran las medidas de prevención.

MINSA publica balance actualizado

MINSA publica balance actualizado

@MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los casos de gastroenteritis, enfermedad caracterizada por vómito y diarrea, continúan mostrando una disminución significativa en la provincia de Chiriquí, de acuerdo con el más reciente informe epidemiológico.

Al corte de la 1:00 p.m. de este lunes 6 de julio de 2026, las autoridades reportaron 94 casos, una cifra inferior a la registrada en los días anteriores, lo que refleja una tendencia a la baja en la incidencia de la enfermedad.

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Comportamiento diario de los casos

El informe del Minsa detalla la evolución de los casos registrados durante los últimos días:

  • Lunes 29 de junio: 495 casos.
  • Martes 30 de junio: 807 casos.
  • Miércoles 1 de julio: 609 casos.
  • Jueves 2 de julio: 539 casos.
  • Viernes 3 de julio: 366 casos.
  • Sábado 4 de julio: 229 casos.
  • Domingo 5 de julio: 208 casos.
  • Lunes 6 de julio (1:00 p.m.): 94 casos.

En total, el acumulado asciende a 3,347 casos.

Minsa reitera las medidas de prevención

Aunque los casos han disminuido, el Ministerio de Salud exhortó a la población a mantener las medidas preventivas para evitar nuevos contagios.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
  • Verificar que los alimentos sean preparados y conservados en condiciones higiénicas.
  • Consumir agua potable o hervirla antes de ingerirla cuando no sea segura.
  • Acudir al centro de salud más cercano si se presentan vómito, diarrea o signos de deshidratación.
  • Mantener limpias y desinfectadas las superficies y áreas de uso común.

El Minsa indicó que continuará con la vigilancia epidemiológica y las acciones de control para reducir la propagación de la enfermedad y proteger la salud de la población.

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