Incendio en la vía Centenario: bomberos controlan la emergencia y reabren el tráfico

Un incendio registrado en el cabezal de una mula movilizó este martes a unidades del Cuerpo de Bomberos en la vía Centenario, en dirección hacia Panamá Oeste.

Los bomberos realizaron las labores de extinción para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara o representara un mayor riesgo para los conductores que transitaban por la zona.

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Incendio en Centenario: Tráfico vuelve a la normalidad

Bomberos realizan labores de extinción del cabezal de una mula en la vía Centenario, en dirección a Panamá Oeste. El tráfico ya se ha reanudado en esta zona. pic.twitter.com/YAzV3gfduy — Telemetro Reporta (@TReporta) July 7, 2026

Tras controlar la emergencia, las autoridades informaron que el tráfico fue reanudado en este tramo de la vía Centenario, permitiendo nuevamente la circulación vehicular en dirección hacia Panamá Oeste.

Hasta el momento, no se han informado las causas del incendio ni se ha confirmado si hubo personas lesionadas. Las autoridades continúan con las evaluaciones correspondientes.