Mundial 2026: ¿Cuándo inician los cuartos de final?

La emoción del Mundial 2026 continúa con los últimos encuentros de octavos de final y se espera la definición de los enfrentamientos en los cuartos de final, una fase que reunirá a las ocho mejores selecciones quienes ahora lucharán por un lugar entre las cuatro mejores del campeonato.
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Mundial 2026: partidos confirmados de los cuartos de final
- Francia vs. Marruecos – Jueves 9 de julio.
- España vs. Bélgica – Viernes 10 de julio.
- Noruega vs. Inglaterra – Sábado 11 de julio.
- Ganador de Argentina vs. Egipto ante el ganador de Suiza vs. Colombia – Sábado 11 de julio.