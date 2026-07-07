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Mundial 2026 Mundial 2026 -  7 de julio de 2026 - 09:45

Mundial 2026: ¿Cuándo inician los cuartos de final?

La Copa Mundial 2026 entrará en su fase decisiva con el próximo inicio de los cuartos de final, una instancia donde se enfrentan las ocho mejores selecciones.

Mundial 2026 continúa con partidos electrizantes. 

Mundial 2026 continúa con partidos electrizantes. 

@k.mbappe
María Hernández
Por María Hernández

La emoción del Mundial 2026 continúa con los últimos encuentros de octavos de final y se espera la definición de los enfrentamientos en los cuartos de final, una fase que reunirá a las ocho mejores selecciones quienes ahora lucharán por un lugar entre las cuatro mejores del campeonato.

El primer encuentro de esta ronda se disputará el jueves 9 de julio, cuando Francia se enfrente a Marruecos en el Estadio de Boston, en un duelo que promete grandes emociones.

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