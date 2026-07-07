Argentina vs Egipto: hora del partido de octavos de final del Mundial 2026

La selección de Argentina se enfrenta este martes 7 de julio a Egipto en uno de los últimos partidos de los octavos de final del Mundial 2026 , en un duelo que se disputará en el Estadio Atlanta, en Estados Unidos.

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Mundial 2026: ¿A qué hora juega Argentina vs. Egipto en Panamá?

¡Los últimos 2 clasificados a Cuartos se definen hoy! #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 7, 2026

En Panamá, el partido comenzará a las:

11:00 a.m. (hora de Panamá)

El encuentro está programado para las 12:00 p.m. (hora local de Atlanta), equivalente a las 13:00 en Argentina y las 11:00 a.m. en Panamá.

El ganador del compromiso avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Suiza y Colombia.