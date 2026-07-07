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Mundial 2026 Mundial 2026 -  7 de julio de 2026 - 08:09

Argentina vs Egipto: hora del partido de octavos de final del Mundial 2026

Argentina enfrenta a Egipto este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. Consulte a qué hora inicia el partido en Panamá.

Mundial 2026: Argentina vs Egipto

Mundial 2026: Argentina vs Egipto

@Argentina
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La selección de Argentina se enfrenta este martes 7 de julio a Egipto en uno de los últimos partidos de los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo que se disputará en el Estadio Atlanta, en Estados Unidos.

Mundial 2026: ¿A qué hora juega Argentina vs. Egipto en Panamá?

En Panamá, el partido comenzará a las:

  • 11:00 a.m. (hora de Panamá)

El encuentro está programado para las 12:00 p.m. (hora local de Atlanta), equivalente a las 13:00 en Argentina y las 11:00 a.m. en Panamá.

El ganador del compromiso avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Suiza y Colombia.

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