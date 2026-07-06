Este lunes, las selecciones de USA vs. Bélgica se miden en el Estadio de Seattle, en los octavos de final del Mundial 2026.
Panamá Mundial 2026 - 6 de julio de 2026 - 18:30
VIDEO | EN VIVO Mundial 2026: partido USA vs. Bélgica
Este lunes, las selecciones de USA vs. Bélgica se miden en el Estadio de Seattle, en los octavos de final del Mundial 2026.
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VIDEO | EN VIVO Mundial 2026: partido USA vs. Bélgica
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