Adidas presenta 'FINAL TRIONDA', la bola oficial del partido para las semifinales, la final de bronce y la final de la copa Mundial de la FIFA 2026

Adidas revela TRIONDA FINAL - el Balón Oficial de Partido para las semifinales, la final de bronce y la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, diseñado para elevar los momentos más importantes del fútbol internacional.

Basado en el Balón Oficial de Partido TRIONDA presentado en octubre de 2025, TRIONDA FINAL evoluciona el diseño del Balón Oficial manteniendo la misma construcción orientada al rendimiento. Por primera vez en la historia de la Copa™ Mundial de la FIFA, adidas va más allá de una actualización tradicional de color, introduciendo un diseño dedicado que refleja la magnitud de los partidos finales del torneo.

TRIONDA FINAL mantiene las mismas innovaciones de rendimiento. Agencia Adidas

El diseño de TRIONDA FINAL está inspirado en el camino hacia el premio máximo del fútbol. Un acabado dorado premium hace referencia al trofeo de la Copa™ Mundial de la FIFA, colocado sobre una base negra para elevar el aspecto y la sensación del balón, creando una identidad visual audaz y refinada para las fases finales de la competición. Esto se complementa con acentos dinámicos de rosa y rojo, que inyectan energía en el diseño mientras crean un vínculo visual con el calzado que se lleva en el campo.

TRIONDA FINAL celebra a las ciudades anfitrionas de los partidos decisivos del torneo mediante un enfoque tipográfico audaz integrado directamente en los gráficos de los paneles. Las cuatro últimas ciudades anfitrionas Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York, Nueva Jersey aparecen de forma destacada en el bloque principal del diseño, mientras que las demás ciudades anfitrionas se incorporan dentro de los elementos gráficos triangulares, creando un enfoque narrativo en capas a lo largo de la superficie del balón.

El diseño de TRIONDA FINAL está inspirado en el camino hacia el premio máximo. Agencia Adidas

La bola conserva la misma construcción de cuatro paneles, forma de panel y estructura de superficie que TRIONDA, asegurando un rendimiento idéntico en el campo desde el partido inaugural hasta el pitido final del torneo. Desde el punto de vista del rendimiento, la construcción está diseñada con juntas intencionadamente profundas y texturas de superficie estratégicamente colocadas, apoyando una aerodinámica óptima y estabilidad en vuelo. La TRIONDA FINAL también incorpora la última evolución de la tecnología adidas Connected Ball, que proporciona datos precisos de la pelota en tiempo real para facilitar la toma de decisiones más rápida por parte de los árbitros, al tiempo que mejora la información sobre el juego.

Creado específicamente para las semifinales, la final de bronce y la final. Agencia Adidas

El Balón Oficial del Partido TRIONDA FINAL tiene un precio de 199.95 + itbms y está disponible para comprar hoy en tiendas de Adidas y en tiendas seleccionadas, y online en https://www.adidas.pa/trionda