Mundial 2026: partido de cuarto de final del 10 de julio España vs Bélgica

La emoción del Mundial 2026 continúa este viernes 10 de julio con el comienzo de los cuartos de final, una etapa en la que solo permanecen las selecciones que lograron superar las fases anteriores y que ahora buscarán un lugar entre las cuatro mejores del torneo.
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Mundial 2026: partidos de cuartos de final
- España vs. Bélgica 2:00 p.m. (RPC radio)