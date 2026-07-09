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Mundial 2026 Mundial 2026 -  9 de julio de 2026 - 15:53

Mundial 2026: partido de cuarto de final del 10 de julio España vs Bélgica

El Mundial 2026 entra en fase de cuartos de final, ahora solo permanecen las ocho mejores selecciones del torneo en la lucha por el máximo título.

Mundial 2026: cuartos de final. 

Mundial 2026: cuartos de final. 

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María Hernández
Por María Hernández

La emoción del Mundial 2026 continúa este viernes 10 de julio con el comienzo de los cuartos de final, una etapa en la que solo permanecen las selecciones que lograron superar las fases anteriores y que ahora buscarán un lugar entre las cuatro mejores del torneo.

Los segundos en enfrentarse en estas instancias serán las selecciones de España vs. Bélgica, dos equipos que han mostrado un buen nivel, ambos con la ilusión de avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo.

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