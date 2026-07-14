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Mundial 2026 Mundial 2026 -  14 de julio de 2026 - 11:31

Mundial 2026: donde ver el partido entre Francia vs. España

El Mundial 2026 entra en su recta final con el duelo entre Francia y España, que este martes disputarán la primera semifinal en busca de un lugar en la final.

MUndial 2026 entra en semifinales. 

MUndial 2026 entra en semifinales. 

@equipedefrance
María Hernández
Por María Hernández

La Copa Mundial 2026 ya tiene a sus cuatro mejores selecciones y este martes se disputará la primera semifinal, en la que Francia y España buscarán el primer boleto a la gran final del certamen.

El compromiso se jugará en el Estadio Dallas, donde dos de las selecciones más fuertes del torneo medirán fuerzas tras superar con éxito las rondas eliminatorias. Francia llega luego de eliminar a Marruecos en los cuartos de final, mientras que España aseguró su clasificación tras vencer a Bélgica.

Mundial 2026: Francia vs. España

  • Partido: Francia vs. España
  • Hora en Panamá: 2:00 p.m.
  • Estadio: Dallas
  • Dónde ver: RPC TV, Telemetro y Medcom Go.

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