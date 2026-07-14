Vía Centenario tendrá cierres temporales por trabajos del MOP: fechas y horario

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que realizará trabajos de reparación en la Vía Centenario, por lo que se implementará un cierre temporal de la vía en dirección hacia la ciudad de Panamá durante la ejecución de las labores.
¿Cuándo serán los cierres?
Los trabajos están programados para las siguientes fechas:
- Miércoles 15 de julio de 2026
- Jueves 16 de julio de 2026
- Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 mediodía.
Cierre en Vía Centenario: ¿Dónde se realizarán los trabajos?
Las labores se desarrollarán en el puente de Arraijancito, ubicado sobre la Vía Centenario, en la provincia de Panamá Oeste.
Recomendaciones para los conductores
El MOP informó que el área contará con señalización preventiva y personal autorizado para orientar el tránsito vehicular durante el desarrollo de los trabajos.
Asimismo, recomendó a los conductores:
- Atender las indicaciones del personal en sitio.
- Respetar la señalización temporal.
- Reducir la velocidad y conducir con precaución al aproximarse al área intervenida.
- Tomar previsiones para evitar retrasos en sus desplazamientos.