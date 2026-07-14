Vía Centenario tendrá cierres temporales por trabajos del MOP: fechas y horario

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que realizará trabajos de reparación en la Vía Centenario , por lo que se implementará un cierre temporal de la vía en dirección hacia la ciudad de Panamá durante la ejecución de las labores.

Tema de interés: Bono permanente para jubilados y pensionados: conozca cuándo se pagará

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Cuándo serán los cierres?

Los trabajos están programados para las siguientes fechas:

Miércoles 15 de julio de 2026

Jueves 16 de julio de 2026

Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 mediodía.

Cierre en Vía Centenario: ¿Dónde se realizarán los trabajos?

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informa a la ciudadanía que se estarán realizando trabajos de reparación en la Vía Centenario, por lo que será necesario implementar un cierre temporal en dirección hacia la ciudad de Panamá durante la ejecución de las labores. pic.twitter.com/OFL10DIRAf — Ministerio de Obras Públicas de Panamá (@MOPPma) July 14, 2026

Las labores se desarrollarán en el puente de Arraijancito, ubicado sobre la Vía Centenario, en la provincia de Panamá Oeste.

Recomendaciones para los conductores

El MOP informó que el área contará con señalización preventiva y personal autorizado para orientar el tránsito vehicular durante el desarrollo de los trabajos.

Asimismo, recomendó a los conductores: