MEF anuncia subasta de dos bienes inmuebles: fechas y cómo participar

El Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) , a través de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, abrió la segunda convocatoria de subasta pública de dos bienes inmuebles ubicados en Costa Esmeralda de Costa Sur y La Claridad, en Punta Chame.

La entidad invitó a las personas interesadas a participar en el proceso, cuyo objetivo es poner a disposición estos inmuebles mediante el mecanismo de subasta pública.

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Fechas de inscripción y subasta

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, invita a participar en la segunda convocatoria de subasta pública de dos bienes inmuebles ubicados en Costa Esmeralda de Costa Sur y La Claridad, Punta Chame.



Las personas… pic.twitter.com/yqMhs3EmTl — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) July 14, 2026

El cronograma establecido por el MEF es el siguiente:

Inscripciones: hasta el jueves 6 de agosto de 2026 .

hasta el . Subasta pública: martes 11 de agosto de 2026.

¿Cómo obtener más información?

Los interesados pueden comunicarse al 504-3568 para recibir orientación sobre el proceso de inscripción, los requisitos y las condiciones de la subasta.

Además, el MEF indicó que toda la información relacionada con la convocatoria está disponible en sus plataformas oficiales.