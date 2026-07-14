MEF anuncia subasta de dos bienes inmuebles: fechas y cómo participar

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, abrió la segunda convocatoria de subasta pública de dos bienes inmuebles ubicados en Costa Esmeralda de Costa Sur y La Claridad, en Punta Chame.
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Fechas de inscripción y subasta
El cronograma establecido por el MEF es el siguiente:
- Inscripciones: hasta el jueves 6 de agosto de 2026.
- Subasta pública: martes 11 de agosto de 2026.
¿Cómo obtener más información?
Los interesados pueden comunicarse al 504-3568 para recibir orientación sobre el proceso de inscripción, los requisitos y las condiciones de la subasta.
Además, el MEF indicó que toda la información relacionada con la convocatoria está disponible en sus plataformas oficiales.