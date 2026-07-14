Panamá Nacionales -  14 de julio de 2026 - 09:41

MEF anuncia subasta de dos bienes inmuebles: fechas y cómo participar

El MEF abrió la segunda convocatoria para la subasta pública de dos bienes inmuebles ubicados en Costa Sur y Punta Chame. Conozca las fechas de inscripción.

MEF anuncia subasta de dos bienes inmuebles

MEF anuncia subasta de dos bienes inmuebles

@MEF
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, abrió la segunda convocatoria de subasta pública de dos bienes inmuebles ubicados en Costa Esmeralda de Costa Sur y La Claridad, en Punta Chame.

La entidad invitó a las personas interesadas a participar en el proceso, cuyo objetivo es poner a disposición estos inmuebles mediante el mecanismo de subasta pública.

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Fechas de inscripción y subasta

El cronograma establecido por el MEF es el siguiente:

  • Inscripciones: hasta el jueves 6 de agosto de 2026.
  • Subasta pública: martes 11 de agosto de 2026.

¿Cómo obtener más información?

Los interesados pueden comunicarse al 504-3568 para recibir orientación sobre el proceso de inscripción, los requisitos y las condiciones de la subasta.

Además, el MEF indicó que toda la información relacionada con la convocatoria está disponible en sus plataformas oficiales.

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