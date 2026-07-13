MEF se pronuncia sobre la Operación Pandora y el fraude en la DGI

El ministro de Economía y Finanzas ( MEF ), Felipe Chapman, se refirió a la Operación Pandora, mediante la cual se desmanteló una red de corrupción en la Dirección General de Ingresos (DGI) que alteraba el sistema tributario e-Tax para la venta de créditos fiscales.

"Producto de esas revisiones es que han salido a flote estos problemas, que están siendo debidamente atendidos”, expresó este lunes el ministro del MEF, Felipe Chapman.

Hasta la fecha, hay 16 personas bajo investigación e imputadas por la presunta comisión de delitos como crimen organizado, corrupción de servidores públicos, contra la fe pública y blanqueo de capitales.

Este esquema dejó una lesión patrimonial de por lo menos 40 millones de dólares. Al respecto, Chapman señaló: "En este país, desde que yo tengo uso de memoria, ha habido tráfico de créditos fiscales, que inclusive han terminado en consecuencias humanas duras, o sea que es un problema de larga data, en el cual nadie ha prestado la debida atención (...) Es un problema histórico, y en esta administración haremos todo lo que esté a nuestro alcance para fortalecer esa institucionalidad".