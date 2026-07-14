Podrían dar tres meses de alivio financiero a desempleados en Panamá mediante proyecto de ley

El diputado Ernesto Cedeño presentó un anteproyecto de ley que crea el Régimen Especial de Protección Económica Temporal por Cesación Involuntaria del Empleo, una iniciativa que busca brindar un alivio financiero a las personas que pierdan su trabajo por causas ajenas a su voluntad.

La propuesta plantea un mecanismo temporal para ayudar a las familias a enfrentar la pérdida de ingresos sin afectar su estabilidad económica.

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Alivio financiero: ¿Qué contempla el proyecto?

El anteproyecto establece que quienes sean objeto de una cesación involuntaria del empleo podrán solicitar un periodo de gracia de hasta tres meses sobre determinadas obligaciones reguladas por la futura ley.

Durante ese tiempo, el beneficiario no tendría que enfrentar:

Intereses moratorios.

Recargos por atraso.

Vencimientos anticipados.

Afectaciones a su historial crediticio.

No busca condonar deudas

Según la iniciativa, el objetivo no es eliminar las obligaciones financieras ni modificar permanentemente los contratos vigentes.

En cambio, propone un mecanismo excepcional de diferimiento temporal que permita a las personas reorganizar su situación económica mientras buscan una nueva fuente de ingresos.

¿Quiénes podrían acceder al beneficio?

El proyecto aplicaría a:

Servidores públicos.

Trabajadores del sector privado.

Empleados con contratos a término fijo.

Empleados con contratos por tiempo indefinido.

El requisito principal es que la relación laboral haya finalizado por causas no imputables al trabajador.

Busca proteger la economía familiar

La exposición de motivos señala que la pérdida involuntaria del empleo representa uno de los principales factores de vulnerabilidad económica para las familias panameñas, al interrumpir de manera inmediata los ingresos necesarios para cubrir obligaciones financieras y gastos esenciales.

Con esta propuesta, el diputado Ernesto Cedeño busca establecer un mecanismo de protección temporal que contribuya a preservar la estabilidad financiera de los hogares mientras los afectados logran reincorporarse al mercado laboral.