Panamá fortalece su papel como punto de encuentro del liderazgo empresarial en América Latina con la V cubre internacional de liderazgo

Patrick Leddin, Ryan McInerney y Alan Fine llegarán a Panamá el próximo 10 de septiembre, en el Panama Convention Center para participar en la V Cumbre Internacional de Liderazgo, organizada por Greatness Center. Los tres son referentes internacionales cuyas investigaciones, metodologías y experiencia práctica están ayudando a organizaciones de distintos continentes a responder a uno de los mayores desafíos del mundo empresarial: cómo los líderes capitalizan sobre la disrupción en un mundo con IA.

El encuentro reunirá a más de 400 empresarios, ejecutivos y tomadores de decisión provenientes de distintos países de América Latina, en un momento en que las organizaciones enfrentan transformaciones que están modificando la manera de tomar decisiones, gestionar equipos y ejecutar estrategias. La conversación sobre liderazgo dejó de ser exclusivamente conceptual para convertirse en un factor determinante de competitividad y sostenibilidad empresarial.

La agenda de esta quinta edición permitirá que la gestión de la disrupción, la incorporación de la inteligencia artificial en los modelos de negocio y el desarrollo del potencial humano converjan en un mismo escenario para ofrecer una visión integral sobre los retos que enfrentan las organizaciones en América Latina.

El encuentro reunirá a más de 400 empresarios. Cortesía

Las voces que llegarán a Panamá

Hablar de liderazgo en escenarios de cambio implica hablar de Patrick Leddin. Su investigación sobre disrupción, desarrollada en la Universidad de Vanderbilt, en los EEUU, dio origen al bestseller del New York Times Disrupt Everything-and Win, escrito junto al reconocido autor James Patterson. Actualmente lidera la práctica de Liderazgo y Cultura de Franklin Covey, donde acompaña a organizaciones de distintos sectores en procesos de transformación, fortalecimiento del liderazgo y ejecución estratégica.

La inteligencia artificial ocupa hoy buena parte de las conversaciones en las juntas directivas, aunque el verdadero desafío continúa siendo cómo integrarla sin perder la capacidad de movilizar personas. Ese es precisamente el campo de trabajo de Ryan McInerney, director de la práctica global de consultoría de Franklin Covey y coautor de AI Transformation &The Human Imperative. Durante más de dos décadas ha acompañado a organizaciones que buscan transformar su modelo operativo, alinear equipos y convertir la innovación tecnológica en resultados sostenibles.

Para Alan Fine, el desempeño de una organización comienza mucho antes de los indicadores de negocio. Cofundador de InsideOut Development y autor del bestseller del New York Times You Already Know How to Be Great, ha dedicado más de cuarenta años a estudiar cómo desarrollar el potencial humano dentro de las organizaciones. Sus metodologías han sido aplicadas por directores ejecutivos, equipos de alto desempeño y empresas de distintos países, demostrando que muchas veces los mejores resultados no dependen de incorporar más capacidades, sino de crear las condiciones para que las personas desarrollen plenamente las que ya poseen.

La presencia de estos tres referentes internacionales también refleja el papel que Panamá ha venido fortaleciendo como punto de encuentro para conversaciones empresariales de alcance regional. Gracias a su conectividad, su posición estratégica y su capacidad para reunir líderes de distintos mercados, el país continúa consolidándose como un espacio donde convergen experiencias, conocimiento y perspectivas sobre los desafíos que hoy comparten las organizaciones latinoamericanas.

Para José Gabriel "Pepe" Miralles, fundador, CEO de Greatness Center, "Las empresas en América Latina están enfrentando un cambio que no es lineal. No se trata únicamente de incorporar nuevas tecnologías o ajustar estructuras; se trata de desarrollar líderes capaces de tomar decisiones en escenarios cada vez más complejos. Panamá tiene la oportunidad de consolidarse como el punto de encuentro donde esas experiencias se compartan, se contrasten y se transformen en aprendizaje para organizaciones de toda la región".

La agenda de esta quinta edición permitirá que la gestión de la disrupción, la incorporación de la inteligencia artificial. Cortesía

Más que una sucesión de conferencias, la V Cumbre Internacional de Liderazgo reunirá en Panamá a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones dentro de sus organizaciones para intercambiar perspectivas sobre uno de los temas que marcará la competitividad empresarial en los próximos años: la capacidad de liderar cuando el cambio deja de ser una excepción y se convierte en la nueva normalidad.

Para mayor información acceda a : https://greatness-center.com/V-Cumbre/