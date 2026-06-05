Brasil Contenido Patrocinado -  5 de junio de 2026 - 10:16

Consorcio 116 Sertões se adjudica la concesión de la Ruta de los Sertões en Brasil

La alianza entre Nova Infra Invest, Galapagos y Mota-Engil gestionará más de 500 km del principal corredor logístico del nordeste brasileño durante 30 años, con inversiones que superan los USD 790 millones.

Sertões se adjudica la concesión de la Ruta de los Sertões en Brasil. 

Sertões se adjudica la concesión de la Ruta de los Sertões en Brasil. 

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El Consorcio 116 Sertões, integrado por Nova Infra Invest, el fondo de inversión Galapagos y la constructora portuguesa Mota-Engil, ha obtenido la concesión de la Ruta de los Sertões (BR-116/324/BA/PE), uno de los principales corredores logísticos del nordeste de Brasil.

La Ruta de los Sertões conectará Feira de Santana (BA) con Salgueiro (PE) a lo largo de más de 500 km de carreteras, atravesando 16 municipios. El corredor desempeñará un papel estratégico en la integración regional y en el transporte de carga, impulsando el desarrollo económico de las comunidades que lo bordean.

Con un plazo de concesión de 30 años, el proyecto contempla inversiones de aproximadamente R$ 4.000 millones (USD 792 millones) destinadas a la modernización de la infraestructura vial, la mejora de los estándares de seguridad y el incremento de la capacidad operativa de la carretera.

El proyecto destaca también por su impacto social y ambiental: se prevé una reducción significativa de accidentes de tráfico, mejoras operativas y logísticas en la región, y una disminución de las emisiones de CO. Asimismo, a lo largo de su ejecución, la concesión tiene el potencial de generar cerca de 60.000 empleos directos, indirectos e inducidos, consolidándose como uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del nordeste de Brasil.

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