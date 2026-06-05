Consorcio 116 Sertões se adjudica la concesión de la Ruta de los Sertões en Brasil

El Consorcio 116 Sertões, integrado por Nova Infra Invest, el fondo de inversión Galapagos y la constructora portuguesa Mota-Engil, ha obtenido la concesión de la Ruta de los Sertões (BR-116/324/BA/PE), uno de los principales corredores logísticos del nordeste de Brasil.

La Ruta de los Sertões conectará Feira de Santana (BA) con Salgueiro (PE) a lo largo de más de 500 km de carreteras, atravesando 16 municipios. El corredor desempeñará un papel estratégico en la integración regional y en el transporte de carga, impulsando el desarrollo económico de las comunidades que lo bordean.

Con un plazo de concesión de 30 años, el proyecto contempla inversiones de aproximadamente R$ 4.000 millones (USD 792 millones) destinadas a la modernización de la infraestructura vial, la mejora de los estándares de seguridad y el incremento de la capacidad operativa de la carretera.

El proyecto destaca también por su impacto social y ambiental: se prevé una reducción significativa de accidentes de tráfico, mejoras operativas y logísticas en la región, y una disminución de las emisiones de CO. Asimismo, a lo largo de su ejecución, la concesión tiene el potencial de generar cerca de 60.000 empleos directos, indirectos e inducidos, consolidándose como uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del nordeste de Brasil.