Consorcio 116 Sertões se adjudica la concesión de la Ruta de los Sertões en Brasil

El Consorcio 116 Sertões, integrado por Nova Infra Invest, el fondo de inversión Galapagos y la constructora portuguesa Mota-Engil, ha obtenido la concesión de la Ruta de los Sertões (BR-116/324/BA/PE), uno de los principales corredores logísticos del nordeste de Brasil.
Con un plazo de concesión de 30 años, el proyecto contempla inversiones de aproximadamente R$ 4.000 millones (USD 792 millones) destinadas a la modernización de la infraestructura vial, la mejora de los estándares de seguridad y el incremento de la capacidad operativa de la carretera.
El proyecto destaca también por su impacto social y ambiental: se prevé una reducción significativa de accidentes de tráfico, mejoras operativas y logísticas en la región, y una disminución de las emisiones de CO. Asimismo, a lo largo de su ejecución, la concesión tiene el potencial de generar cerca de 60.000 empleos directos, indirectos e inducidos, consolidándose como uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del nordeste de Brasil.