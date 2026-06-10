¿Sin agua en Bugaba? IDAAN explica qué ocurrió en la planta potabilizadora de El Bongo

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que trabaja en la recuperación del sistema de distribución de agua potable en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, luego de que la planta potabilizadora de El Bongo registrara una disminución en su producción durante la madrugada.

Según la entidad, la situación fue provocada por altos niveles de turbiedad en la fuente de captación y fluctuaciones en el suministro eléctrico, factores que afectaron temporalmente la operación de la planta.

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Comunidades afectadas según el IDAAN

El IDAAN indicó que las afectaciones en el suministro se registraron principalmente en las siguientes comunidades:

La Concepción

Sortová

La Mata de Bugaba

Solano

El Bongo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/2064689281956778275?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Atención Bugaba!



Estamos trabajando en la recuperación del sistema de distribución de agua potable en La Concepción, provincia de Chiriquí, luego de que en horas de la madrugada, la planta potabilizadora de El Bongo, presentara baja producción por alta turbiedad y… pic.twitter.com/081k4Xsn7d — IDAAN (@IDAANinforma) June 10, 2026

La entidad señaló que el sistema se encuentra en proceso de recuperación y que el abastecimiento se restablecerá de manera progresiva en estas áreas.

De acuerdo con el reporte oficial, la planta potabilizadora de El Bongo experimentó una baja producción debido a las condiciones registradas durante la madrugada.

Las fuertes lluvias de los últimos días han provocado un aumento de la turbiedad en diversas fuentes hídricas del país, lo que puede afectar temporalmente los procesos de potabilización.

Restablecimiento será gradual

El IDAAN explicó que el retorno a la normalidad dependerá de la estabilización de los niveles de producción y de la recuperación de las presiones en la red de distribución.

Por ello, recomendó a los residentes de las comunidades afectadas hacer un uso racional del agua mientras concluyen las labores de recuperación del sistema.

La entidad aseguró que mantiene monitoreo permanente de la situación para garantizar el restablecimiento total del servicio en el menor tiempo posible.