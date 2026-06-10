¿Sin agua en Bugaba? IDAAN explica qué ocurrió en la planta potabilizadora de El Bongo

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que trabaja en la recuperación del sistema de distribución de agua potable en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, luego de que la planta potabilizadora de El Bongo registrara una disminución en su producción durante la madrugada.
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Comunidades afectadas según el IDAAN
El IDAAN indicó que las afectaciones en el suministro se registraron principalmente en las siguientes comunidades:
- La Concepción
- Sortová
- La Mata de Bugaba
- Solano
- El Bongo
La entidad señaló que el sistema se encuentra en proceso de recuperación y que el abastecimiento se restablecerá de manera progresiva en estas áreas.
De acuerdo con el reporte oficial, la planta potabilizadora de El Bongo experimentó una baja producción debido a las condiciones registradas durante la madrugada.
Las fuertes lluvias de los últimos días han provocado un aumento de la turbiedad en diversas fuentes hídricas del país, lo que puede afectar temporalmente los procesos de potabilización.
Restablecimiento será gradual
El IDAAN explicó que el retorno a la normalidad dependerá de la estabilización de los niveles de producción y de la recuperación de las presiones en la red de distribución.
Por ello, recomendó a los residentes de las comunidades afectadas hacer un uso racional del agua mientras concluyen las labores de recuperación del sistema.
La entidad aseguró que mantiene monitoreo permanente de la situación para garantizar el restablecimiento total del servicio en el menor tiempo posible.