Capturan en Chiriquí a tres sospechosos por robo de vehículos

Tres presuntos delincuentes fueron capturados por las autoridades luego de intentar robar un vehículo tipo pick-up en un área apartada de la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí .

De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos contactaban a sus víctimas a través de Marketplace, haciéndose pasar por vendedores de productos agrícolas. Posteriormente, las citaban en lugares poco transitados con el objetivo de someterlas y despojarlas de sus pertenencias.

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Tres hombres detenidos por robo en Chiriquí

En este caso, los sujetos intentaron apoderarse de un pick-up, pero no lograron encender el vehículo. La situación fue detectada por un agente de seguridad, quien alertó a las autoridades y permitió una rápida intervención policial.

Durante el operativo fueron decomisadas dos armas de fuego con sus respectivos cargadores, además de la llave del vehículo y el teléfono celular de la víctima.

Las autoridades informaron que uno de los aprehendidos mantiene una investigación pendiente por un delito de agresión con arma de fuego. El caso continúa bajo investigación para determinar si los sospechosos están vinculados a otros hechos delictivos similares registrados en la región.