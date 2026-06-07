Chiriquí Nacionales -  7 de junio de 2026 - 14:03

Drones buscan a hombre desaparecido en río de Chiriquí mientras el mal clima impide el acceso

SINAPROC reanudó la búsqueda de un hombre desaparecido en el Río Macho de Monte, en Tierras Altas. Las condiciones climáticas dificultan el operativo.

SINAPROC busca a hombre desaparecido en Tierras Altas; mal tiempo dificulta operativo

SINAPROC busca a hombre desaparecido en Tierras Altas; mal tiempo dificulta operativo

SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Personal especializado del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) reanudó este domingo las labores de búsqueda de un hombre oriundo de la provincia de Veraguas que fue reportado como desaparecido en el Río Macho de Monte, ubicado en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

Las autoridades informaron que el operativo continúa activo, aunque las condiciones climáticas adversas han complicado el acceso de los equipos de rescate al área donde se concentra la búsqueda.

Mal tiempo impide ingreso de rescatistas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2063692541837676953?s=20&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con SINAPROC, las condiciones atmosféricas registradas en el sector han impedido que los equipos especializados ingresen de forma segura a la zona.

Pese a estas limitaciones, las labores de localización no han sido suspendidas y continúan mediante el uso de tecnología especializada

En esta nota:
Seguir leyendo

Fallece Anaica Lescano, directora regional de Educación de Bocas del Toro

Lo que encontraron en La Joyita tras la fuga: armas, Starlink, celulares y miles de dólares

Ministerio Público investiga desaparición de joven de 26 años en Chiriquí

Recomendadas

Más Noticias