Drones buscan a hombre desaparecido en río de Chiriquí mientras el mal clima impide el acceso

Personal especializado del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) reanudó este domingo las labores de búsqueda de un hombre oriundo de la provincia de Veraguas que fue reportado como desaparecido en el Río Macho de Monte, ubicado en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.
Mal tiempo impide ingreso de rescatistas
De acuerdo con SINAPROC, las condiciones atmosféricas registradas en el sector han impedido que los equipos especializados ingresen de forma segura a la zona.
Pese a estas limitaciones, las labores de localización no han sido suspendidas y continúan mediante el uso de tecnología especializada