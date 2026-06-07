Drones buscan a hombre desaparecido en río de Chiriquí mientras el mal clima impide el acceso

Personal especializado del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) reanudó este domingo las labores de búsqueda de un hombre oriundo de la provincia de Veraguas que fue reportado como desaparecido en el Río Macho de Monte, ubicado en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

Las autoridades informaron que el operativo continúa activo, aunque las condiciones climáticas adversas han complicado el acceso de los equipos de rescate al área donde se concentra la búsqueda.

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Mal tiempo impide ingreso de rescatistas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2063692541837676953?s=20&partner=&hide_thread=false Personal especializado de @Sinaproc_Panama reinició este domingo el operativo de búsqueda de un hombre oriundo de la provincia de Veraguas reportado como desaparecido en el Río Macho de Monto, distrito de Tierras Altas.



Sin embargo, la institución indicó que debido a las… pic.twitter.com/rR9qIRoNUm — Telemetro Reporta (@TReporta) June 7, 2026

De acuerdo con SINAPROC, las condiciones atmosféricas registradas en el sector han impedido que los equipos especializados ingresen de forma segura a la zona.

Pese a estas limitaciones, las labores de localización no han sido suspendidas y continúan mediante el uso de tecnología especializada