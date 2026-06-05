Chepo: denuncian robo por prófugos de La Joyita y aseguran haber visto más de 25 reos

Chepo: prófugos de La Joyita habrían amordazado a una familia durante un robo

La fuga masiva de privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita mantiene en alerta a los moradores de la comunidad de Tierra Prometida, en el distrito de Chepo, quienes denuncian inseguridad y exigen una mayor presencia policial en el sector, aseguran que son más de 25 reos.

Los residentes aseguran que desde la evasión registrada el pasado lunes han observado movimientos sospechosos tanto de día como de noche, situación que ha generado temor entre las familias de la comunidad.

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Entre los hechos reportados por los moradores destaca el caso de una familia que, presuntamente, fue amordazada y víctima de robo. Según las denuncias, los delincuentes se llevaron mercancía de un minisúper, ropa, utensilios domésticos y dinero en efectivo.

Los residentes afirman sentirse vulnerables y consideran insuficientes las rondas policiales que se realizan en el área.

Moradores en Chepo piden más seguridad en la comunidad

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062896420613415346?s=20&partner=&hide_thread=false Moradores de Tierra Prometida, en Chepo, están atemorizados y preocupados por la evasión de privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita.



Señalan que desde el pasado lunes han observado movimientos extraños durante el día y la noche, incluso una familia fue amordazada… pic.twitter.com/MSw2qy0eTM — Telemetro Reporta (@TReporta) June 5, 2026

Los habitantes de Tierra Prometida solicitaron un refuerzo de los operativos de vigilancia y manifestaron su interés en reunirse con la ministra de Gobierno, Dionoska Montalvo, para exponer directamente sus preocupaciones.

Los moradores consideran necesario incrementar la presencia de los estamentos de seguridad mientras continúan las labores de búsqueda de los prófugos.

Avanzan audiencias e investigaciones en La Joyita

Durante la primera audiencia múltiple relacionada con la evasión de reclusos de La Joyita, se presentó un informe oficial elaborado por la dirección encargada del centro penitenciario, en el que se detallaron los acontecimientos ocurridos durante la fuga.

Hasta el momento, 67 privados de libertad han sido imputados por el delito de evasión agravada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062862683288855035?s=20&partner=&hide_thread=false Durante la primera audiencia múltiple por la evasión de privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita, se dio a conocer un informe oficial del director encargado de la cárcel en la que narró lo ocurrido la tarde del pasado lunes.



Hasta el momento 67 reclusos fueron… pic.twitter.com/KqBOtMUk2p — Telemetro Reporta (@TReporta) June 5, 2026

Continúan las recapturas

Las autoridades informaron sobre la recaptura de siete reclusos adicionales en los sectores de Pacora y Chepo.

De acuerdo con los reportes oficiales, varios de los evadidos han sido localizados ocultos en fincas, viajando en transporte público o merodeando viviendas en busca de alimentos y ropa.

Las cifras sobre las recapturas continúan actualizándose conforme avanzan los operativos.

Ministra insta a los prófugos a entregarse

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062855956971532771?s=20&partner=&hide_thread=false Otros siete privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita, fueron recapturados por los estamentos de seguridad en Pacora y Chepo.



Hasta el momento han sido ubicados cerca de 163 de los 195 reclusos que se mantenían prófugos. pic.twitter.com/Eu2f8TekVZ — Telemetro Reporta (@TReporta) June 5, 2026

La ministra Dionoska Montalvo aseguró que las autoridades continuarán con la búsqueda de todos los privados de libertad que permanecen evadidos.

“Nosotros los vamos a encontrar”, manifestó la funcionaria, quien además recomendó a los prófugos entregarse voluntariamente a las autoridades. “Nosotros los vamos a encontrar”, manifestó la funcionaria, quien además recomendó a los prófugos entregarse voluntariamente a las autoridades.

Montalvo también adelantó que se realizarán cambios dentro del sistema penitenciario tras los hechos registrados en La Joyita. Mientras continúan los operativos de búsqueda, las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier información que pueda contribuir a la ubicación de los reclusos que aún permanecen prófugos.