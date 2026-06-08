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Destacan importancia de la preservación en el Día Mundial de los Océanos

Jorge Jaén, jefe de Ordenamiento de Costas y Mares, reiteró la importancia de preservar los recursos marinos y destacó la creación de un centro de vigilancia integrado por varias instituciones. Explicó que el Día Mundial de los Océanos data de 1992 de una Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, y luego su reconocimiento en el 2008 por la Organización de las Naciones Uidas (ONU).