Panameña Yorlenis Morán gana medalla de bronce en el Campeonato Panamericano

La luchadora panameña Yorlenis Morán logró una destacada actuación al conquistar la medalla de bronce en la categoría de 50 kilogramos del Campeonato Panamericano de Lucha U-23, celebrado en Lima, Perú.

Con este resultado, la atleta suma un nuevo logro para Panamá en competencias internacionales y confirma su crecimiento dentro de la lucha olímpica.

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Camino al podio

De acuerdo con información divulgada por el Comité Olímpico de Panamá, Morán inició su participación con una contundente victoria en los cuartos de final al derrotar por marcador de 10-0 a la colombiana Natalia Perdomo.

Posteriormente, en las semifinales, la panameña cayó en un reñido combate por 9-7 ante la estadounidense Sage Mortimer, quien posteriormente se coronó campeona de la división.

Pese al revés, Morán tuvo una nueva oportunidad de subir al podio y no la desaprovechó.

Victoria para asegurar el bronce

En el combate por la medalla de bronce, la representante panameña venció por 4-0 a la brasileña Ana Santos Do Prado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2065870417894453586?s=20&partner=&hide_thread=false La luchadora panameña Yorlenis Morán alcanzó medalla de bronce en la categoría 50kg, en el Campeonato Panamericano de Lucha U-23 Lima 2026.@COlimpicoPanama detalla que Morán “venció en cuartos de final (10-0) a la colombiana Natalia Perdomo; en semifinales fue superada (7-9)… pic.twitter.com/xGCvbDmijb — Telemetro Reporta (@TReporta) June 13, 2026

La sólida actuación permitió a Morán asegurar una de las preseas de la competencia continental y colocar nuevamente el nombre de Panamá entre los países destacados del torneo.

Panamá sigue sumando resultados internacionales

La medalla obtenida por Yorlenis Morán representa un importante resultado para la lucha panameña en el ámbito internacional y fortalece el trabajo que realizan los atletas nacionales en las categorías juveniles y de desarrollo.

El Campeonato Panamericano U-23 reúne a algunos de los mejores talentos emergentes del continente y sirve como plataforma para futuras competencias de alto nivel.