Panamá Nacionales - 4 de mayo de 2026 - 12:28

Autoridad de Pasaportes retoma atención regular tras fallas en el sistema

La Autoridad de Pasaportes de Panamá reanudó su atención al público en todo el país luego de una interrupción de servicios registrada la semana pasada.

Por María Hernández

La Autoridad de Pasaportes de Panamá informó que retomó su horario regular de atención en todas sus oficinas a nivel nacional, luego de superar una falla en sus sistemas que obligó a suspender los servicios temporalmente.

Con la reanudación, los usuarios ya pueden realizar trámites de pasaporte por primera vez, renovaciones, así como la entrega de documentos previamente solicitados.

Horarios de atención

Sede central:

  • Trámites: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Entrega: 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Sedes provinciales:

  • Trámites: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Entrega: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Las autoridades recomiendan a los usuarios acudir dentro del horario establecido y verificar previamente sus requisitos para agilizar el proceso.

