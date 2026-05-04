Autoridad de Pasaportes retoma atención regular tras fallas en el sistema

La Autoridad de Pasaportes de Panamá informó que retomó su horario regular de atención en todas sus oficinas a nivel nacional, luego de superar una falla en sus sistemas que obligó a suspender los servicios temporalmente.
Horarios de atención
Sede central:
- Trámites: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Entrega: 7:30 a.m. a 3:30 p.m.
Sedes provinciales:
- Trámites: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Entrega: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Las autoridades recomiendan a los usuarios acudir dentro del horario establecido y verificar previamente sus requisitos para agilizar el proceso.