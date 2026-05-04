Alcaldesa Irma Hernández defiende toque de queda en San Miguelito

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández , informó que la reciente restricción de movilidad implementada durante los fines de semana en los corregimientos de Belisario Frías y Arnulfo Arias responde a una solicitud directa de la Policía Nacional. El objetivo primordial es fortalecer los operativos de seguridad y reducir los índices de criminalidad en la zona.

La funcionaria calificó como un logro significativo el haber finalizado el primer fin de semana sin reportes de muertes violentas bajo estas medidas.

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Durante las últimas jornadas, las autoridades han logrado la captura de más de 100 personas vinculadas a diversos delitos.

Hernández enfatizó que estas acciones son fundamentales para devolver la tranquilidad al sector y apoyar la labor estratégica de los estamentos de seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2051315516807970822&partner=&hide_thread=false La alcaldesa de San Miguelito, @irmaehernandezb, explicó que la restricción de movilidad establecida para los fines de semana en dos corregimientos del distrito se hizo "a solicitud de la @policiadepanama, para ayudar a la operación".



"Haber logrado un fin de semana sin… pic.twitter.com/p2LvtQ9CNY — Telemetro Reporta (@TReporta) May 4, 2026

Horarios de la restricción en San Miguelito

El toque de queda parcial operará en los siguientes periodos del 1 al 11 de mayo:

Viernes: De 10:00 p.m. a 4:00 a.m. del sábado.

Sábado: De 10:00 p.m. a 4:00 a.m. del domingo.

Domingo: De 10:00 p.m. a 4:00 a.m. del lunes.

Excepciones y Sanciones

La medida permite la libre circulación únicamente para personal de salud, seguridad, emergencias, servicios públicos y ciudadanos que demuestren movilidad por razones laborales, educativas o de fuerza mayor.

La Policía Nacional mantendrá puntos de control estratégicos. Quienes incumplan la norma sin justificación válida se enfrentan a: