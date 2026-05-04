Toque de queda en San Miguelito: días, horarios y corregimientos con restricción

La Alcaldía de San Miguelito implementó un toque de queda parcial en los corregimientos de Belisario Frías y Arnulfo Arias, declarados como zonas de intervención prioritaria.

La medida se basa en informes de alta incidencia delictiva presentados por la Policía Nacional de Panamá, con el objetivo de reforzar la seguridad en estas comunidades.

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¿A qué hora es el toque de queda en San Miguelito? Esto debes saber

La restricción de movilidad aplicará durante los fines de semana en los siguientes horarios:

Viernes: de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. del sábado

de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. del sábado Sábado: de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. del domingo

de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. del domingo Domingo: de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. del lunes

Excepciones permitidas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2051261351650099668?s=20&partner=&hide_thread=false Un total de 125 personas han sido aprehendidas, entre ellas, 10 menores de edad, en los primeros días de implementación del toque de queda en los corregimientos de Belisario Frías y Arnulfo Arias, en el distrito de San Miguelito.

También se ubicó a un hombre que mantenía un arma… pic.twitter.com/QL5pftfjtu — Telemetro Reporta (@TReporta) May 4, 2026

Las autoridades informaron que podrán circular libremente:

Personal de salud

Fuerzas de seguridad

Servicios de emergencia

Personal de servicios públicos

Ciudadanos con justificación laboral, educativa o de fuerza mayor

Sanciones por incumplimiento

La Policía Nacional de Panamá mantendrá puntos de control en áreas estratégicas. Quienes incumplan la medida sin justificación válida se enfrentarán a:

Conducción a Casas de Justicia Comunitaria o Juzgados Nocturnos

a Casas de Justicia Comunitaria o Juzgados Nocturnos Multas entre B/.50.00 y B/.500.00

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las disposiciones, como parte de las acciones para reducir los índices delictivos en el distrito.