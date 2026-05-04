Panamá Nacionales -  4 de mayo de 2026 - 07:27

Toque de queda en San Miguelito: días, horarios y corregimientos con restricción

Conoce los días, horarios y sanciones del toque de queda en San Miguelito desde el 11 de mayo de 2026 en zonas priorizadas.

Toque de queda en San Miguelito

Toque de queda en San Miguelito

Captura / TReporta / imagen ilustrativa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de San Miguelito implementó un toque de queda parcial en los corregimientos de Belisario Frías y Arnulfo Arias, declarados como zonas de intervención prioritaria.

La medida se basa en informes de alta incidencia delictiva presentados por la Policía Nacional de Panamá, con el objetivo de reforzar la seguridad en estas comunidades.

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¿A qué hora es el toque de queda en San Miguelito? Esto debes saber

La restricción de movilidad aplicará durante los fines de semana en los siguientes horarios:

  • Viernes: de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. del sábado
  • Sábado: de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. del domingo
  • Domingo: de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. del lunes

Excepciones permitidas

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Las autoridades informaron que podrán circular libremente:

  • Personal de salud
  • Fuerzas de seguridad
  • Servicios de emergencia
  • Personal de servicios públicos
  • Ciudadanos con justificación laboral, educativa o de fuerza mayor

Sanciones por incumplimiento

La Policía Nacional de Panamá mantendrá puntos de control en áreas estratégicas. Quienes incumplan la medida sin justificación válida se enfrentarán a:

  • Conducción a Casas de Justicia Comunitaria o Juzgados Nocturnos
  • Multas entre B/.50.00 y B/.500.00

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las disposiciones, como parte de las acciones para reducir los índices delictivos en el distrito.

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