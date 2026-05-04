Toque de queda en San Miguelito: días, horarios y corregimientos con restricción

La Alcaldía de San Miguelito implementó un toque de queda parcial en los corregimientos de Belisario Frías y Arnulfo Arias, declarados como zonas de intervención prioritaria.
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¿A qué hora es el toque de queda en San Miguelito? Esto debes saber
La restricción de movilidad aplicará durante los fines de semana en los siguientes horarios:
- Viernes: de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. del sábado
- Sábado: de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. del domingo
- Domingo: de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. del lunes
Excepciones permitidas
Las autoridades informaron que podrán circular libremente:
- Personal de salud
- Fuerzas de seguridad
- Servicios de emergencia
- Personal de servicios públicos
- Ciudadanos con justificación laboral, educativa o de fuerza mayor
Sanciones por incumplimiento
La Policía Nacional de Panamá mantendrá puntos de control en áreas estratégicas. Quienes incumplan la medida sin justificación válida se enfrentarán a:
- Conducción a Casas de Justicia Comunitaria o Juzgados Nocturnos
- Multas entre B/.50.00 y B/.500.00
Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las disposiciones, como parte de las acciones para reducir los índices delictivos en el distrito.