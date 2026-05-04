LPF y FPF reaccionan tras denuncia de Sporting SM por presunto amaño de partidos

Polémica en el fútbol panameño: FPF responde a denuncia de Sporting

El Sporting San Miguelito encendió las alarmas en el fútbol nacional tras denunciar indicios graves de presunto amaño de partidos, en medio de la polémica generada por el caso frente al Alianza FC.

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A través de un comunicado, el club informó que ha presentado denuncias formales ante la Liga Panameña de Fútbol y la Federación Panameña de Fútbol (LPF), solicitando investigaciones inmediatas sobre los hechos.

El equipo capitalino rechazó cualquier acto de corrupción y llamó a los demás clubes a unirse por un fútbol limpio y transparente, en defensa de la integridad del deporte.

Sporting denuncia amaños y FPF responde con cero tolerancia

Por su parte, la FPF reiteró de manera categórica su política de cero tolerancia frente al amaño de partidos, señalando que este tipo de prácticas atentan contra la credibilidad y los valores del fútbol panameño.

La federación destacó que cuenta con mecanismos activos, a través de su Oficina de Integridad y la Comisión Disciplinaria, para atender cualquier denuncia o investigación relacionada con manipulación de encuentros o apuestas ilegales.

Antecedente: Operación Garra

Como parte de sus acciones contra este delito, la FPF recordó su participación en la Operación Garra, desarrollada junto al Ministerio Público, que permitió procesar y condenar a personas vinculadas a estos hechos.

La entidad aseguró que, de confirmarse nuevos responsables, actuará con firmeza y en coordinación con las autoridades para aplicar sanciones tanto deportivas como penales.

Además, reiteró que sus protocolos están alineados con las normativas de organismos internacionales como FIFA y CONCACAF, garantizando procesos confidenciales y transparentes.