Esta noche, culmina la serie final del Béisbol Mayor 2026 entre las novenas de Chiriquí y Bocas del Toro. El encuentro podrá verla en vivo por RPC Televisión o, como alternativas digitales, a través del sitio web https://www.rpctv.com/endirecto y el canal de YouTube de RPC Deportes.
Béisbol Mayor 2026 Deportes - 1 de mayo de 2026 - 19:05
VIDEO | EN VIVO: Final del Béisbol Mayor entre Chiriquí vs. Bocas del Toro
Esta noche, los equipos de Chiriquí y Bocas del Toro se enfrentarán en el partido final del Béisbol Mayor en el Estadio Rod Carew.
VIDEO | EN VIVO Chiriquí vs. Bocas del Toro: partido final
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