Panamá Este Nacionales -  4 de mayo de 2026 - 08:30

IDAAN restablece operaciones en varias plantas potabilizadoras tras afectaciones

El IDAAN reactivó varias plantas potabilizadoras en Panamá Este, Chiriquí y Bocas del Toro. Conoce cuáles ya están operativas.

IDAAN restablece plantas potabilizadoras en Panamá y Chiriquí

IDAAN restablece plantas potabilizadoras en Panamá y Chiriquí

IDAAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que continúa avanzando en el restablecimiento de operaciones en diversas plantas potabilizadoras a nivel nacional, tras afectaciones recientes.

En Panamá Este, las autoridades confirmaron que ya se encuentran operativas las plantas de Cabra y Chepo, mientras que se mantiene el monitoreo de los niveles del río en la planta Centenario de Pacora, con el objetivo de reiniciar su funcionamiento en las próximas horas.

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El IDAAN también detalló que se logró la reactivación de otras plantas en diferentes regiones del país:

  • El Trapichito
  • Santa Marta
  • Divalá
  • Nuevo Paraíso

Estas acciones forman parte de los esfuerzos de la entidad para garantizar el suministro de agua potable en las comunidades afectadas.

Las autoridades reiteraron que mantienen monitoreo constante de las condiciones climáticas y de los niveles de los ríos, factores clave para el funcionamiento adecuado de las plantas potabilizadoras.

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