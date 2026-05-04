IDAAN restablece operaciones en varias plantas potabilizadoras tras afectaciones

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que continúa avanzando en el restablecimiento de operaciones en diversas plantas potabilizadoras a nivel nacional, tras afectaciones recientes.

En Panamá Este, las autoridades confirmaron que ya se encuentran operativas las plantas de Cabra y Chepo, mientras que se mantiene el monitoreo de los niveles del río en la planta Centenario de Pacora, con el objetivo de reiniciar su funcionamiento en las próximas horas.

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IDAAN reactiva plantas de agua en varias provincias

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/2051090199950541024?s=20&partner=&hide_thread=false Seguimos trabajando en el restablecimiento de las operaciones en las plantas potabilizadoras



En Panamá Este, se restablecieron las operaciones en las plantas de Cabra y Chepo, mientras se mantiene el monitoreo de los niveles del río en la planta Centenario de Pacora, para… pic.twitter.com/pIaVBnxX0n — IDAAN (@IDAANinforma) May 4, 2026

El IDAAN también detalló que se logró la reactivación de otras plantas en diferentes regiones del país:

El Trapichito

Santa Marta

Divalá

Nuevo Paraíso

Estas acciones forman parte de los esfuerzos de la entidad para garantizar el suministro de agua potable en las comunidades afectadas.

Las autoridades reiteraron que mantienen monitoreo constante de las condiciones climáticas y de los niveles de los ríos, factores clave para el funcionamiento adecuado de las plantas potabilizadoras.