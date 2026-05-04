IDAAN restablece operaciones en varias plantas potabilizadoras tras afectaciones

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que continúa avanzando en el restablecimiento de operaciones en diversas plantas potabilizadoras a nivel nacional, tras afectaciones recientes.
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IDAAN reactiva plantas de agua en varias provincias
El IDAAN también detalló que se logró la reactivación de otras plantas en diferentes regiones del país:
- El Trapichito
- Santa Marta
- Divalá
- Nuevo Paraíso
Estas acciones forman parte de los esfuerzos de la entidad para garantizar el suministro de agua potable en las comunidades afectadas.
Las autoridades reiteraron que mantienen monitoreo constante de las condiciones climáticas y de los niveles de los ríos, factores clave para el funcionamiento adecuado de las plantas potabilizadoras.