IDAAN instala tuberías en Pacora tras más de 20 años sin agua

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) avanza en la mejora de la red de distribución de agua potable en Panamá Este, beneficiando a familias que llevaban más de dos décadas sin servicio regular.

El proyecto impacta directamente a 75 familias de la urbanización El Trébol 1, ubicada en el corregimiento de Pacora. Estas comunidades, según autoridades, han enfrentado problemas de suministro por más de 20 años.

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Avances del IDAAN en la instalación de tuberías

Personal técnico ha logrado instalar:

280 pies de tuberías de 6 pulgadas

14 tramos de 20 pies cada uno

Válvulas e interconexiones necesarias

El proyecto contempla un total de 360 pies de tubería para completar la obra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/2048835332469297411?s=20&partner=&hide_thread=false Panamá Este: IDAAN mejora la red de distribución en El Trébol 1 de Pacora tras 20 años de espera.



Alrededor de 75 familias de la Urbanización El Trébol 1 en el corregimiento de Pacora se beneficiarán con la instalación de 360 pies de tuberías de 6 pulgadas para el… pic.twitter.com/2R5h1YrtIB — IDAAN (@IDAANinforma) April 27, 2026

La subregional de Panamá Este explicó que la nueva red se conecta desde una tubería de 10 pulgadas ubicada en la vía principal de Cabra, reduciendo a una línea de 6 pulgadas que abastecerá las calles 1ra., 2da. y 3ra. del sector.

Trabajos se ejecutan por fases

Las labores incluyen:

Rompimiento de pavimento

Excavación lineal

Instalación de tuberías y válvulas

Pruebas de presión (PSI)

Reposición de asfalto

Según el IDAAN, factores como el crecimiento urbanístico y la altura del área han influido en la falta de suministro en esta comunidad. Las autoridades indicaron que mantienen monitoreo constante para garantizar que el servicio llegue de manera eficiente a los residentes.