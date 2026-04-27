IDAAN instala tuberías en Pacora tras más de 20 años sin agua

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) avanza en la mejora de la red de distribución de agua potable en Panamá Este, beneficiando a familias que llevaban más de dos décadas sin servicio regular.
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Avances del IDAAN en la instalación de tuberías
Personal técnico ha logrado instalar:
- 280 pies de tuberías de 6 pulgadas
- 14 tramos de 20 pies cada uno
- Válvulas e interconexiones necesarias
El proyecto contempla un total de 360 pies de tubería para completar la obra.
La subregional de Panamá Este explicó que la nueva red se conecta desde una tubería de 10 pulgadas ubicada en la vía principal de Cabra, reduciendo a una línea de 6 pulgadas que abastecerá las calles 1ra., 2da. y 3ra. del sector.
Trabajos se ejecutan por fases
Las labores incluyen:
- Rompimiento de pavimento
- Excavación lineal
- Instalación de tuberías y válvulas
- Pruebas de presión (PSI)
- Reposición de asfalto
Según el IDAAN, factores como el crecimiento urbanístico y la altura del área han influido en la falta de suministro en esta comunidad. Las autoridades indicaron que mantienen monitoreo constante para garantizar que el servicio llegue de manera eficiente a los residentes.