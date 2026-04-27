Panamá Este 27 de abril de 2026 - 14:19

IDAAN instala tuberías en Pacora tras más de 20 años sin agua

El IDAAN mejora la red de agua en Pacora y beneficiará a 75 familias que llevaban más de 20 años sin suministro.

IDAAN mejora red de agua en Panamá Este

IDAAN mejora red de agua en Panamá Este

@IDAAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) avanza en la mejora de la red de distribución de agua potable en Panamá Este, beneficiando a familias que llevaban más de dos décadas sin servicio regular.

El proyecto impacta directamente a 75 familias de la urbanización El Trébol 1, ubicada en el corregimiento de Pacora. Estas comunidades, según autoridades, han enfrentado problemas de suministro por más de 20 años.

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Avances del IDAAN en la instalación de tuberías

Personal técnico ha logrado instalar:

  • 280 pies de tuberías de 6 pulgadas
  • 14 tramos de 20 pies cada uno
  • Válvulas e interconexiones necesarias

El proyecto contempla un total de 360 pies de tubería para completar la obra.

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La subregional de Panamá Este explicó que la nueva red se conecta desde una tubería de 10 pulgadas ubicada en la vía principal de Cabra, reduciendo a una línea de 6 pulgadas que abastecerá las calles 1ra., 2da. y 3ra. del sector.

Trabajos se ejecutan por fases

Las labores incluyen:

  • Rompimiento de pavimento
  • Excavación lineal
  • Instalación de tuberías y válvulas
  • Pruebas de presión (PSI)
  • Reposición de asfalto

Según el IDAAN, factores como el crecimiento urbanístico y la altura del área han influido en la falta de suministro en esta comunidad. Las autoridades indicaron que mantienen monitoreo constante para garantizar que el servicio llegue de manera eficiente a los residentes.

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