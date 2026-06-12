Minsa confirma caso de sarampión en viajero Guatemalteco

El Ministerio de Salud ( Minsa ) confirmó un nuevo caso importado de sarampión en Panamá, correspondiente a un ciudadano guatemalteco de 24 años que ingresó al país el pasado 2 de junio a través del Puesto de Control de Paso Canoas, en la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con la investigación epidemiológica, el paciente inició síntomas el 4 de junio, presentando fiebre, erupciones cutáneas y molestias gastrointestinales. Posteriormente, el 9 de junio acudió a una instalación privada de salud en Chiriquí, donde fue evaluado, confirmando el diagnóstico.

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Las investigaciones realizadas por las autoridades sanitarias determinaron que el joven había estado expuesto a familiares con sarampión aproximadamente 15 días antes de desarrollar los síntomas. Además, se confirmó que no contaba con vacunas contra esta enfermedad.

Minsa activa protocolos de vigilancia epidemiológica

Tras la detección del caso, la Dirección Regional de Salud de Chiriquí activó los protocolos de vigilancia epidemiológica, incluyendo el aislamiento del paciente, la identificación y seguimiento de contactos cercanos, la toma de muestras y la vacunación preventiva de las personas expuestas.

El Minsa reiteró la importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación, ya que esta es la principal medida de protección contra el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños y personas no inmunizadas.

Las autoridades continúan monitoreando la situación para evitar la propagación de la enfermedad y garantizar la protección de la población.