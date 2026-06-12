Minsa realiza operativo sanitario en Chepo y decomisa productos vencidos

El Ministerio de Salud ( Minsa ) llevó a cabo un operativo integral de vigilancia sanitaria en el distrito de Chepo, con el objetivo de reforzar la seguridad alimentaria y prevenir enfermedades entre la población.

Durante la jornada, los equipos de salud realizaron inspecciones en diversos establecimientos comerciales, verificando el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Puede leer: MINSA confirma reparación de tubería en el Hospital Cecilio A. Castillero

Minsa decomisa productos vencidos durante operativo sanitario

Como resultado de las acciones de fiscalización, se decomisaron productos vencidos y alimentos en estado de descomposición que representaban un riesgo para la salud de los consumidores.

Además, el personal del Minsa brindó orientación sobre la correcta manipulación de alimentos, las medidas de higiene necesarias para evitar enfermedades y la importancia de cumplir con las disposiciones sanitarias.

Estos operativos forman parte de las estrategias permanentes para fortalecer la vigilancia sanitaria y garantizar la protección de la salud pública en todo el país.