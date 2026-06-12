MINSA reporta tercer caso importado de sarampión en el país

El Ministerio de Salud (MINSA) informó sobre la confirmación de un nuevo caso importado de sarampión en el país. Se trata de un hombre de 24 años, de nacionalidad guatemalteca, quien ingresó a Panamá el pasado 2 de junio a través del puesto fronterizo de Paso Canoas.
El paciente inició con síntomas de fiebre el 4 de junio y presentó una erupción cutánea el día 9, acompañada de malestares gastrointestinales. La investigación epidemiológica determinó que el joven estuvo expuesto a familiares con sarampión aproximadamente 15 días antes de manifestar la enfermedad; asimismo, se confirmó que no contaba con antecedentes de vacunación. Actualmente, el ciudadano se encuentra en buen estado general, pero permanece hospitalizado y bajo aislamiento en una instalación de salud.
Con este diagnóstico, Panamá registra un acumulado de tres casos importados de sarampión y un caso relacionado con la importación.
Además, cinco casos sospechosos continúan bajo investigación epidemiológica para determinar su posible vínculo con los tres casos confirmados.
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