MINSA reporta tercer caso importado de sarampión en el país

El Ministerio de Salud ( MINSA ) informó sobre la confirmación de un nuevo caso importado de sarampión en el país. Se trata de un hombre de 24 años, de nacionalidad guatemalteca, quien ingresó a Panamá el pasado 2 de junio a través del puesto fronterizo de Paso Canoas.

El paciente inició con síntomas de fiebre el 4 de junio y presentó una erupción cutánea el día 9, acompañada de malestares gastrointestinales. La investigación epidemiológica determinó que el joven estuvo expuesto a familiares con sarampión aproximadamente 15 días antes de manifestar la enfermedad; asimismo, se confirmó que no contaba con antecedentes de vacunación. Actualmente, el ciudadano se encuentra en buen estado general, pero permanece hospitalizado y bajo aislamiento en una instalación de salud.

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Con este diagnóstico, Panamá registra un acumulado de tres casos importados de sarampión y un caso relacionado con la importación.

Además, cinco casos sospechosos continúan bajo investigación epidemiológica para determinar su posible vínculo con los tres casos confirmados.