Azuero Nacionales -  12 de junio de 2026 - 08:42

MINSA confirma reparación de tubería en el Hospital Cecilio A. Castillero

Según el reporte oficial del MINSA, el incidente en el hospital fue reparado de manera inmediata por el personal técnico.

MINSA confirma reparación de tubería en el Hospital Cecilio A. Castillero.

MINSA confirma reparación de tubería en el Hospital Cecilio A. Castillero.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que durante la madrugada de este viernes 12 de junio se registró la rotura de una tubería en un pasillo de la sala de urgencias del Hospital Cecilio A. Castillero.

Según el reporte oficial, el incidente fue reparado de manera inmediata por el personal técnico, por lo que no se registraron afectaciones en la atención médica ni en los servicios de la institución.

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