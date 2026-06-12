MINSA confirma reparación de tubería en el Hospital Cecilio A. Castillero.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que durante la madrugada de este viernes 12 de junio se registró la rotura de una tubería en un pasillo de la sala de urgencias del Hospital Cecilio A. Castillero.
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Esta madrugada se registró la rotura de una tubería en un pasillo de urgencias del Hospital Cecilio A. Castillero.— Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) June 12, 2026
Fue reparada de inmediato, sin afectar la atención de salud.
Los servicios operan con normalidad.#MinsaPanamá pic.twitter.com/5Cde5A7KBN