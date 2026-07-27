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Antai sanciona a la alcaldesa Stefany Peñalba por nombramiento de dos primos

La Antai aplicó sanciones a 20 funcionarios y recomendó destituciones, por la comisión de faltas administrativas y violaciones al Código de Ética. Entre los funcionarios sancionados se encuentra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, a quien se le aplicó una multa equivalente al 50% de su salario mensual por el nombramiento de dos primos cercanos.