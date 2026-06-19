ANTAI se pronuncia sobre investigaciones periodísticas que involucran a ministros

ANTAI aclara que no puede investigar a ministros por posibles conflictos de interés

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) emitió un comunicado para aclarar el alcance de sus competencias tras recientes investigaciones periodísticas y publicaciones en plataformas digitales relacionadas con posibles conflictos de interés que involucran a ministros de Estado.

La entidad explicó que, conforme a la legislación vigente, no tiene facultad para investigar ni conocer posibles faltas o delitos atribuidos a estos altos funcionarios.

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ANTAI: Corte Suprema es la autoridad competente

Según indicó la ANTAI, el Código Judicial establece que los ministros de Estado están sujetos a procedimientos especiales cuyo conocimiento corresponde de manera privativa a la Corte Suprema de Justicia.

Por ello, cualquier reclamo formal o investigación relacionada con presuntas irregularidades cometidas por ministros debe ser tramitada ante esa instancia judicial.

"La Corte Suprema de Justicia es la única autoridad competente para procesar formalmente cualquier reclamo o investigación en contra de ministros de Estado", precisó la institución. "La Corte Suprema de Justicia es la única autoridad competente para procesar formalmente cualquier reclamo o investigación en contra de ministros de Estado", precisó la institución.

Ministros han presentado declaraciones de intereses

La ANTAI destacó además que todos los ministros han cumplido con la presentación de sus declaraciones juradas de intereses particulares, tanto al inicio de sus funciones como en las actualizaciones anuales requeridas por la ley.

La entidad indicó que estos documentos se mantienen disponibles para las autoridades competentes conforme a los procedimientos establecidos.

Recuerdan obligación de declararse impedidos

En su pronunciamiento, la institución reiteró que todos los servidores públicos deben actuar bajo principios de transparencia, honradez y rendición de cuentas.

Asimismo, recordó que el artículo 13 de la Ley 316 de 18 de agosto de 2022 establece la obligación de declararse impedidos cuando exista un conflicto entre intereses particulares y el interés público.

La ANTAI subrayó que esta disposición busca garantizar la integridad en la gestión pública y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.