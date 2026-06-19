Junta Comunal de Don Bosco ofrece atención odontológica a bajo costo: así puedes agendar tu cita

La Junta Comunal de Don Bosco anunció la incorporación del servicio de odontología a bajo costo en la Clínica Comunal del corregimiento, una iniciativa que busca facilitar el acceso a la salud bucal para los residentes del sector.
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Servicios odontológicos disponibles en Don Bosco
La nueva sección de odontología ofrecerá atención en procedimientos básicos de salud dental, entre ellos:
- Limpiezas dentales.
- Calzas.
- Evaluaciones odontológicas.
- Atención preventiva y seguimiento de la salud bucal.
Además, la Clínica Comunal mantiene sus servicios de medicina general y geriatría para la población.
¿Cómo sacar una cita?
Los interesados pueden solicitar información o agendar una cita comunicándose al número: 509-2549
La clínica está ubicada en Los Robles, en la calle que conduce a la iglesia María Madre de Dios (sector de Las Dos Torres).
Un año acercando servicios de salud a la comunidad
La apertura del área de odontología coincide con el primer aniversario de la Clínica Comunal de Don Bosco. A través de sus redes sociales, la Junta Comunal destacó que este nuevo servicio forma parte de los esfuerzos por acercar la atención médica a los residentes y mejorar la calidad de vida de las familias del corregimiento.
Atención accesible para los residentes
Las autoridades locales indicaron que el objetivo es continuar ampliando la oferta de servicios de salud a costos accesibles, brindando alternativas de atención médica y odontológica para los habitantes de Don Bosco y áreas cercanas.