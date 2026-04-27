Panamá Nacionales -  27 de abril de 2026 - 15:58

Aprueban recomendación para ratificar a Antonio Tercero en el IDAAN

La Comisión de Credenciales avaló a Antonio Tercero González como director del IDAAN. Falta la decisión final del Pleno.

Aprueban recomendación para ratificar a Antonio Tercero en el IDAAN

Aprueban recomendación para ratificar a Antonio Tercero en el IDAAN

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Asamblea Nacional de Panamá, a través de su Comisión de Credenciales, aprobó con ocho votos recomendar al Pleno la ratificación de Antonio Tercero González como director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Con esta recomendación, la designación de Tercero González queda ahora en manos del Pleno de la Asamblea Nacional, que deberá decidir si ratifica su nombramiento.

Compromiso con regiones críticas

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Durante su intervención, el designado director señaló que impulsará reuniones de coordinación con distintos ministerios para atender problemáticas urgentes, especialmente en la región de Azuero, donde el acceso al agua ha sido una de las principales preocupaciones.

Promete destrabar proyectos en el IDAAN

Tercero González indicó que su gestión estará enfocada en:

  • Mejorar la administración de recursos
  • Agilizar trámites internos
  • Eliminar “cuellos de botella”
  • Avanzar en órdenes de proceder de proyectos

Según explicó, estos obstáculos han limitado el desarrollo de obras clave dentro de la institución.

El aspirante destacó la necesidad de una gestión basada en resultados, que permita mejorar el servicio y ejecutar de forma más eficiente el presupuesto del IDAAN.

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