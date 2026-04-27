Aprueban recomendación para ratificar a Antonio Tercero en el IDAAN

La Asamblea Nacional de Panamá, a través de su Comisión de Credenciales, aprobó con ocho votos recomendar al Pleno la ratificación de Antonio Tercero González como director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) .

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Con esta recomendación, la designación de Tercero González queda ahora en manos del Pleno de la Asamblea Nacional, que deberá decidir si ratifica su nombramiento.

Compromiso con regiones críticas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2048863326130614508?s=20&partner=&hide_thread=false La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional aprobó con ocho votos recomendar al Pleno de la @asambleapa la ratificación de Antonio Tercero González como director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).



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Durante su intervención, el designado director señaló que impulsará reuniones de coordinación con distintos ministerios para atender problemáticas urgentes, especialmente en la región de Azuero, donde el acceso al agua ha sido una de las principales preocupaciones.

Promete destrabar proyectos en el IDAAN

Tercero González indicó que su gestión estará enfocada en:

Mejorar la administración de recursos

Agilizar trámites internos

Eliminar “cuellos de botella”

Avanzar en órdenes de proceder de proyectos

Según explicó, estos obstáculos han limitado el desarrollo de obras clave dentro de la institución.

El aspirante destacó la necesidad de una gestión basada en resultados, que permita mejorar el servicio y ejecutar de forma más eficiente el presupuesto del IDAAN.