Operación contra la piratería: decomisan suéteres de selecciones presuntamente falsificados

Un operativo desarrollado por la Policía Nacional permitió el decomiso de varios suéteres deportivos con marcas presuntamente falsificadas que eran comercializados de manera ilegal en distintos puntos del país.
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Según informaron las autoridades, durante las diligencias fueron ubicadas prendas deportivas que presuntamente reproducían de manera no autorizada marcas registradas, entre ellas diseños asociados a la Selección Nacional de Panamá.
Policía refuerza acciones contra la piratería
La Policía Nacional señaló que este tipo de operativos busca proteger los derechos de propiedad intelectual y evitar la comercialización de productos falsificados que afectan tanto a las marcas como a los consumidores.
Como parte de la Operación Cero Réplica, las autoridades decomisaron los artículos y adelantan las investigaciones correspondientes para determinar posibles responsabilidades.
Advierten sobre consecuencias legales
Las autoridades recordaron que la venta, distribución o comercialización de mercancía falsificada puede constituir una violación a las normas de propiedad intelectual, por lo que exhortaron a comerciantes y consumidores a adquirir productos a través de canales autorizados.
La Policía Nacional reiteró que continuará desarrollando operativos para detectar y sacar de circulación mercancías que infrinjan la legislación vigente y afecten el comercio formal.