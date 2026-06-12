CSS, licitación de póliza: ¿Quiénes estarán cubiertos y qué incluirá la contratación?

La Caja de Seguro Social (CSS) emitió un comunicado para aclarar informaciones que considera falsas o tergiversadas sobre la licitación de una póliza de responsabilidad para directores y oficiales de la institución.

La entidad explicó que esta cobertura no busca proteger a funcionarios que incumplan la ley, sino resguardar los recursos institucionales, a los asegurados y el patrimonio público ante situaciones derivadas del ejercicio de funciones administrativas.

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El director general de la CSS, Dino Mon, aseguró que la información difundida en los últimos días ha generado confusión sobre el verdadero alcance de la contratación.

"Esta póliza no existe para proteger funcionarios. Existe para proteger a los asegurados, proteger los recursos de la institución y proteger el patrimonio de todos los panameños", señaló. "Esta póliza no existe para proteger funcionarios. Existe para proteger a los asegurados, proteger los recursos de la institución y proteger el patrimonio de todos los panameños", señaló.

CSS aclara licitación de póliza: quiénes estarán cubiertos y qué contempla

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Según la CSS, la póliza está dirigida a los directores y oficiales de la institución, una figura contemplada en la Ley Orgánica de la entidad desde el año 2005.

La institución indicó que este tipo de cobertura forma parte de las prácticas de gobierno corporativo, administración de riesgos y protección patrimonial utilizadas por numerosas organizaciones para resguardar sus operaciones y recursos.

¿Qué incluirá la contratación?

La CSS explicó que la póliza está diseñada para cubrir responsabilidades derivadas del ejercicio de funciones administrativas y de gestión dentro del marco legal.

Sin embargo, enfatizó que la cobertura tiene límites claros y no ampara conductas ilegales.

¿Qué no cubre la póliza?

La entidad fue enfática al señalar que la contratación:

No cubre actos de corrupción.

No cubre fraude.

No cubre enriquecimiento ilícito.

No protege a personas que actúen fuera de la ley.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dinomonv24/status/2065164306103341224?s=20&partner=&hide_thread=false En los últimos días han circulado informaciones falsas y tergiversadas sobre la licitación de una póliza de responsabilidad para directores y oficiales de la @CSSPanama



Quiero aclararlo de manera simple y directa. Esta póliza no existe para proteger funcionarios. Existe para… pic.twitter.com/9rc5JyypwW — Dinomonv (@dinomonv24) June 11, 2026

Además, reiteró que cualquier funcionario que incurra en conductas ilícitas deberá responder ante las autoridades competentes, organismos de control y tribunales de justicia.

CSS responde a cuestionamientos

La institución manifestó su preocupación por la difusión de interpretaciones que, a su juicio, no reflejan el fundamento legal ni el alcance real de la póliza.

Según la CSS, la transparencia en la gestión pública debe estar acompañada de información verificada y sustentada, especialmente cuando se trata de la administración de recursos públicos.

La entidad aseguró que continuará impulsando medidas para fortalecer la gestión institucional, proteger los intereses de los asegurados y garantizar la rendición de cuentas.

"La póliza no protege actos indebidos. Protege los recursos de quienes más los necesitan: los asegurados de la Caja de Seguro Social", destacó la institución.