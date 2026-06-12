Contralor Anel Flores ordena auditoría forense al Mercado Periférico de Chilibre

El contralor general de la República, Anel Flores, ordenó la ejecución de una auditoría forense inmediata al proyecto del Mercado Periférico de Chilibre. La decisión se tomó tras revelar que la obra ha alcanzado un costo superior a los B/.11,500 por metro cuadrado, una cifra que ha encendido las alarmas de la institución fiscalizadora.