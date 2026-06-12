Panamá Nacionales -  12 de junio de 2026 - 11:52

Contralor Anel Flores ordena auditoría forense al Mercado Periférico de Chilibre

El contralor informó que la decisión se tomó tras revelar que la obra ha alcanzado un costo superior a los B/.11,500 por metro cuadrado.

Contralor ordena auditoría forense al Mercado Periférico de Chilibre.

Contralor ordena auditoría forense al Mercado Periférico de Chilibre.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El contralor general de la República, Anel Flores, ordenó la ejecución de una auditoría forense inmediata al proyecto del Mercado Periférico de Chilibre. La decisión se tomó tras revelar que la obra ha alcanzado un costo superior a los B/.11,500 por metro cuadrado, una cifra que ha encendido las alarmas de la institución fiscalizadora.

"Acabo de estar en el Mercado Periférico de Chilibre Los números no cuadran: más de B/.11,500 por metro cuadrado para una construcción que luce básica y muy lejos de justificar ese costo. Por eso ordenamos una auditoría forense inmediata. Cada dólar de los panameños se fiscalizará", indicó el contralor.

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