Asamblea ratifica a Antonio Tercero como director del IDAAN: anuncia acciones inmediatas

El Asamblea Nacional de Panamá ratificó con 60 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención a Antonio Tercero González como nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).
Durante la misma sesión, el Pleno ratificó:
- A Mayra Ester Kam como directora de la Junta Directiva del Fondo de Ahorros de Panamá
- A José Ramón García de Paredes Navas como miembro de la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores
Ratifican a Antonio Tercero como director del IDAAN: esto anunció
Tras su ratificación, Tercero González reconoció los retos que enfrenta la institución y aseguró que iniciará de inmediato acciones para mejorar el suministro de agua potable.
Pone la mira en Betania
El nuevo director del IDAAN señaló que una de sus principales preocupaciones es la situación del suministro en áreas altas de la capital, especialmente en Betania.
Retos en potabilizadoras y red de distribución
Entre las prioridades de su gestión mencionó:
- Fortalecimiento de potabilizadoras
- Mejora de la red de distribución
- Agilización de procesos administrativos