Panamá Nacionales -  28 de abril de 2026 - 07:36

Asamblea ratifica a Antonio Tercero como director del IDAAN: anuncia acciones inmediatas

La Asamblea ratificó a Antonio Tercero como director del IDAAN. Promete mejorar el suministro de agua y destrabar proyectos.

Asamblea ratifica a Antonio Tercero como director del IDAAN

Asamblea ratifica a Antonio Tercero como director del IDAAN

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Asamblea Nacional de Panamá ratificó con 60 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención a Antonio Tercero González como nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Durante la misma sesión, el Pleno ratificó:

  • A Mayra Ester Kam como directora de la Junta Directiva del Fondo de Ahorros de Panamá
  • A José Ramón García de Paredes Navas como miembro de la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores

Ratifican a Antonio Tercero como director del IDAAN: esto anunció

Tras su ratificación, Tercero González reconoció los retos que enfrenta la institución y aseguró que iniciará de inmediato acciones para mejorar el suministro de agua potable.

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“Comenzaremos a trabajar de una vez en soluciones inmediatas… destrancando lo que la burocracia no ha permitido avanzar”, afirmó. “Comenzaremos a trabajar de una vez en soluciones inmediatas… destrancando lo que la burocracia no ha permitido avanzar”, afirmó.

Pone la mira en Betania

El nuevo director del IDAAN señaló que una de sus principales preocupaciones es la situación del suministro en áreas altas de la capital, especialmente en Betania.

“Voy a analizar el tema y darle una respuesta seria a esas comunidades que no están recibiendo agua”, indicó. “Voy a analizar el tema y darle una respuesta seria a esas comunidades que no están recibiendo agua”, indicó.

Retos en potabilizadoras y red de distribución

Entre las prioridades de su gestión mencionó:

  • Fortalecimiento de potabilizadoras
  • Mejora de la red de distribución
  • Agilización de procesos administrativos

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