Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del lunes en Panamá Oeste

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este lunes 4 de mayo formalmente el proceso de recepción de documentos para la provincia de Panamá Oeste, dirigido a los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.
En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste.
Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 4 de mayo
Provincia de Colón - IFARHU de Colón
- Universidad de Panamá - Centro Universitario de Colón
Provincia de Panamá
San Miguelito
- Belisario Frías
Provincia de Panamá Oeste
- Vista Alegre
- Vacamonte
- Chame: Buenos Aires, Sorá, Cabuya, Nueva Gorgona y Chame.
- Capira
Panamá Este - Agencia Regional de Panamá Este
- 24 de Diciembre
Comarca Guna Yala
- Narganá
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.