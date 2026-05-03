Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del lunes en Panamá Oeste

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del lunes 4 de mayo.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este lunes 4 de mayo formalmente el proceso de recepción de documentos para la provincia de Panamá Oeste, dirigido a los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 .

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Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 4 de mayo

Provincia de Colón - IFARHU de Colón

Universidad de Panamá - Centro Universitario de Colón

Provincia de Panamá

San Miguelito

Belisario Frías

Provincia de Panamá Oeste

Vista Alegre

Vacamonte

Chame: Buenos Aires, Sorá, Cabuya, Nueva Gorgona y Chame.

Capira

Panamá Este - Agencia Regional de Panamá Este

24 de Diciembre

Comarca Guna Yala

Narganá

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.