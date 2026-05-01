Panamá Nacionales -  1 de mayo de 2026 - 13:08

Concurso General de Becas 2026: provincias con recepción de documentos del 4 al 8 de mayo

Concurso General de Becas 2026 está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria.

Concurso General de Becas 2026.

Concurso General de Becas 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que el próximo lunes 4 de mayo continuará el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Colón, Darién, Panamá, Panamá Oeste y las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados hasta el viernes 8 de mayo.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 4 al 8 de mayo

Provincia de Colón

  • Universidad de Panamá
  • Universidad Tecnológica
  • Universidad Especializada de Las Américas

Provincia de Panamá

  • 24 de Diciembre
  • San Miguelito

Provincia de Panamá Oeste

  • Vista Alegre
  • Chame
  • San Carlos
  • Capira

Dirección Comarcal de Guna Yala

  • Narganá

Los beneficiarios pueden verificar el lugar y la fecha exacta que le corresponde a su centro educativo en el enlace oficial: https://www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos.

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