Concurso General de Becas 2026: provincias con recepción de documentos del 4 al 8 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que el próximo lunes 4 de mayo continuará el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Colón, Darién, Panamá, Panamá Oeste y las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados hasta el viernes 8 de mayo.
Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 4 al 8 de mayo
Provincia de Colón
- Universidad de Panamá
- Universidad Tecnológica
- Universidad Especializada de Las Américas
Provincia de Panamá
- 24 de Diciembre
- San Miguelito
Provincia de Panamá Oeste
- Vista Alegre
- Chame
- San Carlos
- Capira
Dirección Comarcal de Guna Yala
- Narganá
Los beneficiarios pueden verificar el lugar y la fecha exacta que le corresponde a su centro educativo en el enlace oficial: https://www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos.