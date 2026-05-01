Jubilados y pensionados cobrarán el 4 de mayo: conozca el calendario de pagos de la CSS

Calendario de mayo a jubilados y pensionados.

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que el próximo lunes 4 de mayo de 2026 iniciará el desembolso dirigido a jubilados y pensionados correspondientes al mes de abril. El pago se efectuará de manera simultánea para ambas modalidades de cobro.

Por su parte, los jubilados que aún cobran mediante cheque podrán retirar sus pagos el martes 5 de mayo, acudiendo a los centros de pago y agencias administrativas habilitadas por la institución en todo el país.

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La CSS insta a los adultos mayores a seguir las medidas de seguridad al momento de realizar sus retiros.

Pagos a jubilados y pensionados 2026: mayo y junio

Mayo

ACH: lunes 4 y martes 19 de mayo

Cheque: martes 5 y miércoles 20 de mayo

Junio

ACH: jueves 4 y viernes 19 de junio

Cheque: viernes 5 y lunes 22 de junio

Calendario de pagos a jubilados y pensionados aquí.

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos