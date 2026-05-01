Jubilados y pensionados cobrarán el 4 de mayo: conozca el calendario de pagos de la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que el próximo lunes 4 de mayo de 2026 iniciará el desembolso dirigido a jubilados y pensionados correspondientes al mes de abril. El pago se efectuará de manera simultánea para ambas modalidades de cobro.
La CSS insta a los adultos mayores a seguir las medidas de seguridad al momento de realizar sus retiros.
Pagos a jubilados y pensionados 2026: mayo y junio
Mayo
- ACH: lunes 4 y martes 19 de mayo
- Cheque: martes 5 y miércoles 20 de mayo
Junio
- ACH: jueves 4 y viernes 19 de junio
- Cheque: viernes 5 y lunes 22 de junio
Calendario de pagos a jubilados y pensionados aquí.
Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos
- La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
- Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.