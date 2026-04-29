Aumento a jubilados y pensionados: Cámara Marítima rechaza tasa a contenedores propuesta en ley 491

La Cámara Marítima de Panamá expresó este miércoles su rechazo al Proyecto de Ley 491, que propone la creación de una nueva tasa al movimiento de contenedores para financiar un fondo dirigido a jubilados y pensionados.
Propuesta busca financiar aumento a jubilados
La iniciativa legislativa plantea establecer una tasa de 10 dólares por contenedor que transite por los puertos panameños, con el objetivo de alimentar un fondo para mejorar los ingresos de jubilados y pensionados que reciben menos de 600 dólares mensuales.
De acuerdo con la Asamblea Nacional de Panamá, la medida beneficiaría a cerca de 95 mil panameños.
“Puede restar competitividad”
El gremio marítimo advirtió que la propuesta podría afectar directamente la posición de Panamá como hub logístico regional.
“Cualquier incremento en el costo de mover contenedores puede traducirse en pérdida de volumen y desvío de carga”, señaló la Cámara.
Panamá compite con otros centros logísticos de la región por los mismos flujos comerciales, especialmente por su conexión con el Canal de Panamá.
La Cámara Marítima sostuvo que el proyecto requiere un análisis profundo en varios aspectos:
- Marco jurídico vigente
- Regulación portuaria
- Competencias de la Autoridad Marítima de Panamá
- Impacto operativo en el sistema logístico
Contexto del sector portuario
El movimiento de contenedores en Panamá mantiene una tendencia de crecimiento:
- 9.9 millones de TEUs en 2025
- Incremento del 3.6% respecto a 2024
Este desempeño refuerza el rol del país como uno de los principales hubs logísticos de la región.
Debate entre impacto social y económico
El proyecto abre un debate clave:
- Apoyo a jubilados con ingresos bajos
- Riesgo de afectar la competitividad logística
Expertos advierten que decisiones de este tipo deben equilibrar el impacto social con la sostenibilidad económica del sector.
FUENTE: EFE