Aumento a jubilados y pensionados: Cámara Marítima rechaza tasa a contenedores propuesta en ley 491

Rechazan tasa a contenedores en ley para jubilados en Panamá

La Cámara Marítima de Panamá expresó este miércoles su rechazo al Proyecto de Ley 491, que propone la creación de una nueva tasa al movimiento de contenedores para financiar un fondo dirigido a jubilados y pensionados .

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Propuesta busca financiar aumento a jubilados

La iniciativa legislativa plantea establecer una tasa de 10 dólares por contenedor que transite por los puertos panameños, con el objetivo de alimentar un fondo para mejorar los ingresos de jubilados y pensionados que reciben menos de 600 dólares mensuales.

De acuerdo con la Asamblea Nacional de Panamá, la medida beneficiaría a cerca de 95 mil panameños.

“Puede restar competitividad”

El gremio marítimo advirtió que la propuesta podría afectar directamente la posición de Panamá como hub logístico regional.

“Cualquier incremento en el costo de mover contenedores puede traducirse en pérdida de volumen y desvío de carga”, señaló la Cámara.

Panamá compite con otros centros logísticos de la región por los mismos flujos comerciales, especialmente por su conexión con el Canal de Panamá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049499446308676020?s=20&partner=&hide_thread=false La Cámara Marítima de Panamá (CMP) expresó este miércoles su rechazo a un proyecto de ley que propone una nueva tasa "al movimiento de contenedores y servicios vinculados a la actividad portuaria y logística", porque restaría competitividad al nodo logístico del país que alberga… pic.twitter.com/FJRW5XdV60 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 29, 2026

La Cámara Marítima sostuvo que el proyecto requiere un análisis profundo en varios aspectos:

Marco jurídico vigente

Regulación portuaria

Competencias de la Autoridad Marítima de Panamá

Impacto operativo en el sistema logístico

Contexto del sector portuario

El movimiento de contenedores en Panamá mantiene una tendencia de crecimiento:

9.9 millones de TEUs en 2025

Incremento del 3.6% respecto a 2024

Este desempeño refuerza el rol del país como uno de los principales hubs logísticos de la región.

Debate entre impacto social y económico

El proyecto abre un debate clave:

Apoyo a jubilados con ingresos bajos

Riesgo de afectar la competitividad logística

Expertos advierten que decisiones de este tipo deben equilibrar el impacto social con la sostenibilidad económica del sector.

FUENTE: EFE