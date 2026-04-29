Ficha digital de mayo: cómo descargarla en Mi Caja Digital, según la Caja de Seguro Social

La Caja de Seguro Social (CSS) habilitó en el portal Mi Caja Digital la descarga de la ficha correspondiente a mayo. La entidad también detalló los pasos para que los asegurados puedan restablecer su contraseña en caso de olvido.
Paso a paso para recuperar la contraseña en Mi Caja Digital
- Ingrese al portal https://www.css.gob.pa/ficha-digital/ y seleccione la opción Asegurado.
- Haga clic en Recuperar contraseña e ingrese su número de cédula.
- El sistema le solicitará el correo electrónico con el que se registró por primera vez en la plataforma.
- Una vez ingresado el correo, siga las indicaciones que le mostrará el sistema para crear y registrar su nueva contraseña.