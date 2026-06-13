Capturan en Guna Nega a uno de los más buscados por homicidio en Panamá Oeste

Capturan en Guna Nega a uno de los más buscados

Un hombre que figuraba entre los más buscados por las autoridades por un caso de homicidio fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional durante acciones preventivas realizadas en el sector de La Bendición, en la comunidad de Guna Nega .

Se trata de Ameth Aldair Araúz Smith, quien mantenía una orden de captura emitida por las autoridades judiciales.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Calendario de pagos de becas vigentes del IFARHU: beneficiarios que cobran este lunes 15 de junio

Fue ubicado durante una verificación ciudadana

La Policía Nacional informó que la aprehensión se produjo luego de que el ciudadano fuera verificado mediante el Sistema de Verificación Ciudadana durante un operativo preventivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2065806791212982462?s=20&partner=&hide_thread=false Ameth Aldair Araúz Smith, uno de los más buscados por homicidio, fue aprehendido por la @policiadepanama en el sector de La Bendición, comunidad de Guna Nega tras ser verificado mediante el Sistema de Verificación Ciudadana durante acciones preventivas.



Araúz Smith era… pic.twitter.com/m1IslXbWl6 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 13, 2026

Al corroborar sus datos, las unidades policiales detectaron que Araúz Smith era requerido por las autoridades competentes por un caso de homicidio.

Era buscado por un homicidio ocurrido en Veracruz

De acuerdo con el informe oficial, el sospechoso era solicitado por la Fiscalía Regional de Panamá Oeste por su presunta vinculación con un homicidio registrado el 7 de febrero de 2024 en el corregimiento de Veracruz.

Tras su captura, el ciudadano fue puesto a órdenes de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso judicial.

Continúan las acciones de búsqueda

La Policía Nacional reiteró que mantiene operativos permanentes en distintos puntos del país con el objetivo de ubicar a personas requeridas por la justicia y fortalecer la seguridad ciudadana.

Las autoridades también destacaron la importancia de las herramientas tecnológicas utilizadas durante los operativos, las cuales permiten verificar en tiempo real si una persona mantiene órdenes pendientes ante los organismos judiciales.