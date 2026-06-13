Panamá Nacionales -  13 de junio de 2026 - 10:55

Atención Panamá: la CSS anuncia nuevas jornadas de vacunación en 10 regiones del país.

La Caja de Seguro Social habilitará jornadas de vacunación en Panamá Metro, Panamá Oeste, Chiriquí, Colón y otras regiones del país.

CSS anuncia jornadas de vacunación en Panamá

CSS anuncia jornadas de vacunación en Panamá

Tomada de la CSS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que realizará jornadas de vacunación en distintos puntos del país con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades y proteger la salud de la población.

La entidad hizo un llamado a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores para que acudan al punto de vacunación más cercano y mantengan al día su esquema de inmunización.

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Provincias y regiones donde habrá vacunación

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Las jornadas estarán disponibles en las siguientes regiones:

  • Panamá Metro
  • Panamá Este
  • Panamá Oeste
  • San Miguelito
  • Colón
  • Coclé
  • Herrera
  • Los Santos
  • Chiriquí
  • Bocas del Toro

La CSS recordó que las vacunas son una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades y reducir complicaciones de salud.

Importancia de vacunarse

Las autoridades sanitarias destacaron que la inmunización contribuye a proteger no solo a la persona vacunada, sino también a su familia y a toda la comunidad.

Además, reiteraron que mantener los esquemas de vacunación completos ayuda a disminuir el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles.

Llamado a la población

La institución exhortó a los ciudadanos a aprovechar estas jornadas y acudir a los puntos habilitados en sus respectivas regiones.

La CSS enfatizó que las vacunas salvan vidas y continúan siendo una medida fundamental para la protección de la salud pública en Panamá.

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